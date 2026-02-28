Abreu prioriza el Mundial para Gilberto Mora: “Seguramente llegue muy bien”

El técnico de Xolos aseguró que no hay fecha de regreso para el juvenil, pero confía en que llegará muy bien al Mundial 2026

La figura de Gilberto Mora volvió a colocarse en el centro de la conversación tras el empate de Tijuana ante Pumas en el Estadio Caliente. En conferencia de prensa, Sebastián Abreu fue claro al establecer que la prioridad absoluta es el Mundial 2026, incluso por encima de la inmediatez del Clausura, y descartó cualquier presión para acelerar el regreso del juvenil, que se mantiene fuera por una pubalgia.

Cuestionado directamente sobre la importancia del jugador y su posible presencia en la Copa del Mundo, el técnico uruguayo fue contundente: “No hay fecha de regreso, pero viene bien y seguramente llegue muy bien para la Copa del Mundo”. La declaración marcó el tono de su postura: calma, proceso y enfoque a largo plazo.

Abreu profundizó en el mensaje que le ha transmitido personalmente al futbolista durante su recuperación. “Lo que más le digo y le hablo es que no se ponga ansioso… Recupérate para Copa del Mundo… La salud es lo primero”, afirmó, dejando claro que el cuerpo técnico no quiere que el jugador se precipite en su vuelta a las canchas.

Más allá del aspecto médico, el entrenador explicó por qué Mora es una pieza distinta dentro del plantel. “La importancia y todos los jugadores diferentes son importantes porque rompen con cualquier esquema defensivo… ese tipo de jugadores que tienen fácil el uno contra uno ayuda a que se puedan abrir esas defensas tan cerradas… indudablemente el talento de él es un talento que es imposible decir que no lo extrañamos porque sí, porque es diferente”, sostuvo.

Abreu compara a Mora con Ronaldinho

Ante la pregunta sobre cuántos futbolistas ha visto con ese impacto a los 17 años, Abreu recordó una experiencia personal de alto nivel. “Me tocó uno, uno de los mejores del mundo de la historia, Ronaldinho cuando fuimos compañeros en Gremio, 16 años, era una bestia… pero lo de Gil sí, obviamente como entrenador es la primera vez que me pasa que un chico a esa edad sea tan desequilibrante”, señaló.

En paralelo, el estratega evitó vincular exclusivamente la falta de resultados con la ausencia del juvenil. Reconoció que el equipo necesita mejorar en contundencia y concentración, pero defendió las formas competitivas de su plantel. “Nos está costando ganar, pero está difícil que nos ganen”, dijo al analizar el rendimiento colectivo frente a Pumas.

Sobre la presión externa y el entorno competitivo del torneo, Abreu mantuvo su línea de serenidad. “Yo no puedo andar pensando en derrotismo, pues sería muy mediocre… Un entrenador se prepara para ganar”, expresó, subrayando que la prioridad es sostener el orden y la identidad del equipo mientras Mora completa su proceso.

Así, en un momento clave del campeonato, el mensaje del técnico de Xolos fue inequívoco: no habrá prisas con Gilberto Mora. El enfoque está puesto en que el joven talento llegue en plenitud física y mental al máximo escenario posible. El Mundial 2026, hoy, pesa más que cualquier urgencia del torneo local.

Te puede interesar