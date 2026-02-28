Posibles alineaciones de Águilas Doradas vs Internacional de Bogotá por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

El conjunto bogotano quiere continuar siendo el líder la la Liga BetPlay Dimayor 2026-I y para eso, deberá sumar de a tres ante el conjunto antioqueño.

Posibles formaciones de Águilas Doradas vs Internacional.

Se juega la fecha 9 de la Liga BetPlay Dimayor y dos equipos que han dado bastante de qué hablar son Águilas Doradas e Internacional de Bogotá, este último es el líder de la clasificación general y buscará continuar en lo más alto de la tabla este domingo 1 de marzo ante el conjunto antioqueño. Sin duda, este compromiso será uno de los más atractivos de la jornada.

Posibles alineaciones de Águilas Doradas para el partido de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Águilas Doradas: Darío Denis; Juan Díaz, Juan Palma, Arlen Banguero, Juan Camilo Quiceno; Yesus Cabrera, Jesús Campo, Ítalo Montaño; Delio Ramírez, Jairo Molina y Jhonny Jordán. DT: Pedro Alzate.

Posibles alineaciones de Internacional de Bogotá para el partido de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Internacional de Bogotá: Wuílker Faríñez; Joan Castro, Carlos Vivas, Agustín Irazoque, Yulián Gómez; Larry Vásquez, Dannovi Quiñones, Facundo Boné; Dereck Moncada, Kevin Parra y Fabricio Sanguinetti. DT: Ricardo Valiño.

¿Cómo y dónde ver a Águilas Doradas vs Internacional de Bogotá por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

Este duelo, válido por la fecha 9 de la Liga, se podrá ver por la señal de Win Sports y Win+ Fútbol a partir de las 4:00 p.m. (hora COL) este domingo 1 de marzo. Para mirar por streaming, el duelo estará disponible por la plataforma de Win Play. De igual modo, Claro Sports le entregará los detalles minuto a minuto del juego.

Últimos partidos del Águilas Doradas

22.02.2026 | Boyacá Chicó 0-1 Águilas Doradas.

11.02.2026 | Millonarios 1-0 Águilas Doradas.

07.02.2026 | Águilas Doradas 3-2 Cúcuta.

01.02.2026 | Llaneros 1-1 Águilas Doradas.

29.01.2026 | Águilas Doradas 2-1 Cali.

Últimos partidos de Internacional de Bogotá

21.02.2026 | Internacional de Bogotá 3-2 Millonarios.

14.02.2026 | Pasto 1-1 Inter de Bogotá.

11.02.2026 | Inter de Bogotá 3-2 Cali.

06.02.2026 | DIM 1-2 Inter de Bogotá.

02.02.2026 | Inter de Bogotá 0-0 Tolima.

¿Quiénes son los árbitros del partido?

Árbitro central: Carlos Márquez (Bolívar).

Asistente 1: Cristian Aguirre (Caldas).

Cristian Aguirre (Caldas). Asistente 2: Freddy Velasco (Cauca).

Freddy Velasco (Cauca). Cuarto árbitro: Juan José Roldán (Antioquia).

Juan José Roldán (Antioquia). VAR: Nicolás Gallo (Caldas).

Nicolás Gallo (Caldas). AVAR: Mary Blanco (Boyacá).

