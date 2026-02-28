AEL Limassol FC vs APOEL FC, en vivo el partido de Memo Ochoa en la Liga de Chipre

No te pierdas las acciones de este vibrante partido en vivo, a través de Claro Sports

El AEL Limassol regresa a la actividad este sábado, cuando con Guillermo Ochoa en la portería, reciban la visita del APOEL FC, dentro de la jornada 24 de la Liga de Chipre. El equipo del portero mexicano se ubica en la séptima posición de la tabla general con 33 puntos, producto de 10 triunfos, tres empates y 10 derrotas, mientras que el APOEL se encuentra en la quinta posición de la clasificación con 39 unidades.

Ésta, es una buena oportunidad para que los del arquero mexicano acorten distancias y se acerquen su rival en turno, por lo que deberán aprovechar su condición de local en el Alphamega Stadium.

Horario del AEL Limassol vs APOEL FC de la jornada 24 de la Liga de Chipre 2025

El duelo correspondiente a la jornada 24 de la Liga de Chipre 2025 se llevará a cabo el sábado 28 de febrero a las 09:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión de Claro Sports arrancará 10 minutos antes, es decir a las 08:50 horas.

¿Dónde ver en vivo el AEL Limassol vs APOEL FC en México?

Recuerda que, si te encuentras en México, en Claro Sports puedes seguir este partido entre AEL Limassol y APOEL, así como el resto de los encuentros en casa del equipo de Guillermo Ochoa durante lo que resta de la temporada. Nuestra multiplataforma te ofrece la transmisión en directo a través de la señal de televisión, el sitio web y el canal de YouTube, con cobertura completa y acceso desde cualquier dispositivo para territorio mexicano.

