Posibles alineaciones del Deportivo Pasto vs Cúcuta por la Liga BetPlay 2026-I

El ‘Volcánico’ no quiere despegarse de los primeros lugares, mientras que los ‘Motilones’ esperan darle vuelta al panorama en Liga.

Pasto y Cúcuta se citan en el Departamental Libertad

Inicia el domingo futbolero con un agradable plato de fútbol en el Departamental Libertad. El Deportivo Pasto, una de las gratas sorpresas del torneo, recibirá al Cúcuta Deportivo para darle continuidad a la novena fecha del campeonato. Son dos caras opuestas en la moneda respecto al presente de ambas escuadras.

Los ‘Volcánicos’ van encarrilados en la tabla de posiciones. Recataron una igualdad agónica ante Pereira en un partido donde podían golear tranquilamente. Del otro lado, los rojinegros dieron el golpe tras derrotar al Tolima y sumar su primera victoria en la temporada.

Posible alineación del Deportivo Pasto para el juego por la fecha 9 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Pasto: Iago Herrerín; Santiago Jiménez, Fáiner Torijano, NIcolás Gil, Edwin Velasco; Hervin Goyes, Johan Caicedo; Diego Chávez, Yéiler Góez, Jonathan Perlaza y Santiago Córdoba. DT: Jonathan Risueño.

Posible alineación del Cúcuta para el juego por la fecha 9 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Cúcuta: Juan David Ramírez; Yaír Abonía, Diego Calcaterra, Víctor Mejía, Sebastián Rodríguez, Mauricio Duarte; Kevin Londoño, Léider Berdugo, Frank Castañeda, Luifer Hernández y Jonathan Agudelo. DT: Ríchard Páez.

¿Cómo y dónde ver el Deportivo Pasto vs Cúcuta por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

Este duelo, válido por la novena fecha, se podrá ver por las dos señales de Win Sports y Win+ Fútbol este domingo 1 de marzo a partir de las 2:00 de la tarde. Para mirar por streaming, el cotejo estará disponible por la plataforma de Win Play. De igual modo, Claro Sports le llevará las emociones minuto a minuto de la cita futbolera.

Últimos partidos del Deportivo Pasto

20.02.2026 | Deportivo Pereira 2-2 Deportivo Pasto | Fecha 8.

14.02.2026 | Deportivo Pasto 1-1 Internacional de Bogotá | Fecha 7.

10.02.2026 | Llaneros 0-1 Deportivo Pasto | Fecha 6.

06.02.2026 | Deportivo Pasto 0-0 Atlético Bucaramanga | Fecha 5.

01.02.2026 | Deportivo Cali 3-0 Deportivo Pasto | Fecha 4.

Últimos partidos del Cúcuta Deportivo

23.02.2026 | Cúcuta Deportivo 3-2 Deportes Tolima | Fecha 8.

17.02.2026 | Alianza 1-1 Cúcuta Deportivo | Fecha 7.

10.02.2026 | Cúcuta Deportivo 1-3 Independiente Medellín | Fecha 6.

07.02.2026 | Águilas Doradas 3-2 Cúcuta Deportivo | Fecha 5.

31.01.2026 | Cúcuta Deportivo 1-1 Fortaleza | Fecha 4.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Wilmar Roldán (Antioquia).

Wilmar Roldán (Antioquia). Asistente 1: Deivy Guetio (Valle).

Deivy Guetio (Valle). Asistente 2: Iván Ballesta (Cundinamarca).

Iván Ballesta (Cundinamarca). Cuarto árbitro: Jonathan Ortiz (Nariño).

Jonathan Ortiz (Nariño). VAR: Héider Castro (Bogotá).

Héider Castro (Bogotá). AVAR: John León (Caldas).

