Resultados de las loterías de Boyacá y Cauca: números que cayeron y ganadores | 28 de febrero de 2026
Resultados de chances y loterías del sábado 28 de febrero de 2026. Revise en Claro Sports Colombia toda la información actualizada.
- Volcán de lodo hace erupción en Antioquia: así fue el espectacular momento de la columna de fuego
- Elecciones en Colombia 2026: ¿Cómo votar desde el exterior este 8 de marzo? Paso a paso
- Claro es reconocida como la mejor red móvil del país por segundo año consecutivo
En Claro Sports Colombia entendemos la relevancia que tienen los chances y las loterías para miles de apostadores en la actualidad, quienes depositan en el azar la esperanza de transformar su futuro económico. Estos juegos de suerte y azar se han convertido en una alternativa constante para quienes sueñan con un golpe de fortuna.
Por eso, le presentamos todos los detalles de lo ocurrido este sábado 28 de febrero de 2026, con la información completa de los sorteos y los resultados más recientes.
Lotería de Boyacá
- Número 6594 de la serie 432.
Lotería del Cauca
- Número 7695 de la serie 096.
Otros chances que se sortearon:
- Astro Luna: 8355
- Caribeña Noche: 55791
- Sinuano Noche: 91885
- Motilón Noche: 90281
- Fantástica Noche: 44443
- Culona Noche: 5201
- Cafeterito Noche: 99336
- Chontico Noche: 93751
- Paistina Noche: 4333
- Antioqueñita 2: 77467
- Astro Sol: 4255
- Dorado Tarde: 89923
- Motilón Tarde: 90281
- Caribeña Día: 92256
- Culona Día: 2360
- Sinuano Día: 79319
- Pijao de Oro: 62412
- Fantástica Día: 00903
- Paisita Día: 48130
- Chontico Día: 16128