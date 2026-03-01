Resultados de las loterías de Boyacá y Cauca: números que cayeron y ganadores | 28 de febrero de 2026

Resultados de chances y loterías del sábado 28 de febrero de 2026. Revise en Claro Sports Colombia toda la información actualizada.

En Claro Sports Colombia entendemos la relevancia que tienen los chances y las loterías para miles de apostadores en la actualidad, quienes depositan en el azar la esperanza de transformar su futuro económico. Estos juegos de suerte y azar se han convertido en una alternativa constante para quienes sueñan con un golpe de fortuna.

Por eso, le presentamos todos los detalles de lo ocurrido este sábado 28 de febrero de 2026, con la información completa de los sorteos y los resultados más recientes.

Lotería de Boyacá

Número 6594 de la serie 432.

Lotería del Cauca

Número 7695 de la serie 096.

Otros chances que se sortearon:

Astro Luna: 8355

Caribeña Noche: 55791

Sinuano Noche: 91885

Motilón Noche: 90281

Fantástica Noche: 44443

Culona Noche: 5201

Cafeterito Noche: 99336

Chontico Noche: 93751

Paistina Noche: 4333

Antioqueñita 2: 77467

Astro Sol: 4255

Dorado Tarde: 89923

Motilón Tarde: 90281

Caribeña Día: 92256

Culona Día: 2360

Sinuano Día: 79319

Pijao de Oro: 62412

Fantástica Día: 00903

Paisita Día: 48130

Chontico Día: 16128

