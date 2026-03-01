Resultados de las loterías de Boyacá y Cauca: números que cayeron y ganadores | 28 de febrero de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

Resultados de chances y loterías del sábado 28 de febrero de 2026. Revise en Claro Sports Colombia toda la información actualizada.

Loteria Boyaca
Logo de la Lotería de Boyacá | Foto: Lotería de Boyacá.

En Claro Sports Colombia entendemos la relevancia que tienen los chances y las loterías para miles de apostadores en la actualidad, quienes depositan en el azar la esperanza de transformar su futuro económico. Estos juegos de suerte y azar se han convertido en una alternativa constante para quienes sueñan con un golpe de fortuna.

Por eso, le presentamos todos los detalles de lo ocurrido este sábado 28 de febrero de 2026, con la información completa de los sorteos y los resultados más recientes.

Lotería de Boyacá

  • Número 6594 de la serie 432.

Lotería del Cauca

  • Número 7695 de la serie 096.

Otros chances que se sortearon:

  • Astro Luna: 8355
  • Caribeña Noche: 55791
  • Sinuano Noche: 91885
  • Motilón Noche: 90281
  • Fantástica Noche: 44443
  • Culona Noche: 5201
  • Cafeterito Noche: 99336
  • Chontico Noche: 93751
  • Paistina Noche: 4333
  • Antioqueñita 2: 77467
  • Astro Sol: 4255
  • Dorado Tarde: 89923
  • Motilón Tarde: 90281
  • Caribeña Día: 92256
  • Culona Día: 2360
  • Sinuano Día: 79319
  • Pijao de Oro: 62412
  • Fantástica Día: 00903
  • Paisita Día: 48130
  • Chontico Día: 16128

