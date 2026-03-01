Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 28 de febrero de 2026

Baloto realizó un nuevo sorteo este 28 de febrero. Revise aquí los resultados y descubra si la suerte estuvo de su lado.

Resultados del Baloto en Colombia | Foto: Baloto.

La emoción del azar no se detiene y cada sorteo mantiene en vilo a miles de apostadores en todo el país. Baloto, considerado el juego de lotería más atractivo e importante de Colombia por los millonarios premios que entrega, realizó un nuevo sorteo con cifras renovadas que despiertan la ilusión de cambiar de vida de un momento a otro.

En esta jornada también se dieron a conocer los resultados del modo Revancha, una modalidad que brinda una segunda oportunidad de ganar y aumenta la expectativa entre quienes participan. A través de Claro Sports, usted puede consultar cuáles fueron los números ganadores más recientes correspondientes al sorteo del 28 de febrero.

Resultados de Baloto hoy, 28 de febrero

Números ganadores: 07 – 11 – 15 – 19 – 41 – 09.

07 – 11 – 15 – 19 – 41 – Nuevo acumulado: $24.800 millones de pesos.

Resultados de Baloto Revancha hoy, 28 de febrero

Números ganadores: 03 – 04 – 19 – 25 – 42 – 15

03 – 04 – 19 – 25 – 42 – Nuevo acumulado: $16.900 millones de pesos.

🎉 Estos son los #Resultados del sorteo N° 2.624 de #Baloto #Revancha del sábado 28 de febrero de 2026.



✨ 58.716 ganadores celebraron en todo el país.

💰 El próximo multimillonario podrías ser tú.



📱 Juégalo fácil, rápido y seguro aquí 👉 https://t.co/pFBFKeqQa4 pic.twitter.com/Z7RUPlohWe — Baloto (@Baloto_Colombia) March 1, 2026

¿Cómo se juega Baloto?

Usted puede participar de forma muy sencilla. Debe escoger cinco números entre 1 y 45, además de una superbalota adicional entre el 1 y 16. El juego básico es el de Baloto, pero si usted desea, a cambio de un valor pequeño adicional, puede apostar con las mismas cifras en el modo Revancha. Si se lleva un premio, ese monto aumentará conforme a los aciertos, donde en caso de atinarle a todo, se lleva el premio mayor.

¿Dónde puedo comprar mi boleto?

Hay un montón de sitios para participar. Los puntos de Baloto están en supermercados, así como droguerías, oficinas de trámites, lugares de envío de mercancía y tiendas de barrio. Esos puestos se identifican fácil con el logo de Baloto y el respectivo sistema. Además, puede jugar en el sitio web con un registro previo.

¿Qué hacer si se lleva un premio?

Si usted llega a ganar alguno de los premios, debe revisar las reglas para el cobro en el reverso del tiquete o en el sitio web. Hay un monto máximo por tramitar en cualquier punto de venta, o de lo contrario, tendrá que dirigirse a una oficina.

