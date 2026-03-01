Teófilo Gutiérrez al 100: el delantero que perfumó con goles la historia del Junior

El delantero de 40 años llegó a los 100 goles con la camiseta del Junior de Barranquilla.

Teófilo Gutiérrez y sus 100 goles en Junior | Vizzor Image e IA de Grok

Teófilo Gutiérrez es un emblema del Junior de Barranquilla. En Montería ante Jaguares de Córdoba, el número 29 se reportó con el segundo gol del partido y llegó a los 100 tantos con la camiseta del ‘tiburón’. Sin duda alguna, un hombre que ha cambiado por completo la historia del equipo de la costa atlántica colombiana.

Un líder tanto dentro como fuera del terreno de juego, un personaje llamativo, curioso y un ídolo para los jóvenes futbolistas colombianos, es en lo que se ha convertido el jugador nacido en Barranquilla. Más allá de todos los escándalos extra futbolísticos que ha podido tener en toda su carrera, su labor en la cancha siempre es superlativa en todos los clubes por los que pasó.

De hecho, es un talento que ha trascendido a nivel de clubes y se ha convertido también en un referente de la Selección Colombia. No en vano, Radamel Falcao García lo ha catalogado como el mejor compañero en ataque que ha tenido en toda su carrera. Vale la pena recordar que, Teófilo Gutiérrez fue el delantero titular en la mejor participación mundialista de la ‘tricolor’.

Los números de Teófilo Gutiérrez en el Junior de Barranquilla

El talento de Teófilo Gutiérrez es innegable, con y sin el balón siempre ha sido un jugador destacado por su técnica y mentalidad. Ahora, con mucha más experiencia, le ha sumado también un aspecto clave a su juego. En sus más de 15 años de carrera como futbolista profesional, el delantero costeño registra más de 650 partidos, 194 goles y más de 90 asistencias.

Solamente con la camiseta del Junior de Barranquilla, Teo, tiene un saldo de 257 partidos jugados, 100 goles y más de 40 asistencias. Además, ha ganado seis títulos defiendo los colores del ‘tiburón’; tres Ligas BetPlay Dimayor, dos Superligas y una Copa BetPlay.

Un jugador de época y que muchos lo tomarán como un ejemplo a seguir. Pues, el talento de Teófilo Gutiérrez ha logrado llegar desde Colombia hasta Argentina, México y Turquía. Sin duda alguna, un futbolista difícil de igualar y que dejará un gran vacío en la plantilla juniorista cuando decida retirarse.

