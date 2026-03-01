Jardine asume la responsabilidad en la goleada de América ante Tigres

El técnico brasileño reveló que no quiso arriesgar a Henry Martín y a Alejandro Zendejas para el partido de esta noche; podrían jugar ante FC Juárez

André Jardine reconoció la labor de Guido Pizarro en el partido | Imago7

André Jardine asumió la responsabilidad por la derrota 4-1 del América frente a Tigres en el Estadio Ciudad de los Deportes, en la jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX. El técnico señaló que la decisión sobre el planteamiento y la elección de jugadores recae en su cargo.

“No, es completamente mía la responsabilidad”, declaró el entrenador al término del encuentro. Explicó que cuando un jugador no rinde, la determinación final corresponde al director técnico por la manera en que se entrena y se configura el once inicial.

América, con crédito para mejorar el equipo y volver a ser protagonismo

El estratega envió un mensaje a la afición y sostuvo que el equipo ha construido crédito en los últimos años. Afirmó que el América volverá a competir por sus objetivos y que presentará una mejor versión en los siguientes partidos. Recordó que en procesos anteriores habló en términos similares y se obtuvieron resultados.

Jardine reconoció que la falta de consistencia defensiva fue un factor en el resultado. Indicó que tras el 2-0 el equipo asumió riesgos para buscar la reacción y que el 3-1 representó un golpe en el desarrollo del partido.

“Hoy no estuvimos a la altura en ningún aspecto y, sobre todo, en el defensivo”, expresó. Añadió que desde el inicio se cometieron errores ante un rival que no suele perdonar ese tipo de situaciones.

El técnico mencionó que el planteamiento de Guido Pizarro funcionó y que para América fue un partido que debe quedar atrás. Señaló que es necesario admitir el mal desempeño y virar la página de inmediato.

Sobre las ausencias, explicó que Henry Martín presentó una molestia muscular y que se optó por no arriesgarlo. También informó que Alejandro Zendejas entrena con el grupo, pero se decidió no incluirlo hasta que esté al cien por ciento.

Jardine insistió en que el equipo atraviesa un proceso con jugadores nuevos y referencias que ya no están, pero subrayó que no busca excusas. Reiteró que la responsabilidad por la goleada es suya y que el enfoque inmediato está en el siguiente compromiso ante Juárez.

TE PUEDE INTERESAR: