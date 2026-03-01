¡Orgullo felino! Guido Pizarro alaba a sus jugadores tras golear al América

El estratega argentino se dijo afortunado por contar con Ángel Correa en su plantel, luego de ser pieza clave en la victoria del club

Guido Pizarro se llevó un triunfo importante ante América | Imago7

Guido Pizarro expresó su orgullo por el desempeño de Tigres tras la victoria 4-1 sobre el América en el Estadio Ciudad de los Deportes, en partido correspondiente a la jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX. El técnico señaló que el equipo respondió luego de dos resultados adversos y destacó la forma en que se presentó en la capital.

“Sí, orgulloso por el equipo, por los jugadores”, declaró el entrenador al término del encuentro. Pizarro explicó que el análisis previo estaba centrado en revertir la dinámica reciente y en implantar su propuesta futbolística desde el inicio del partido.

El estratega indicó que más allá del marcador, lo relevante fue la manera en que Tigres asumió el compromiso. “Era importante nosotros venir acá e implantar nuestro juego”, afirmó. Añadió que el plantel llegó con la intención de plantarse y tomar el protagonismo ante un rival directo.

Pizarro reconoció que el América representa un parámetro por su protagonismo en los últimos torneos. Señaló que el duelo servía para medir la respuesta del grupo tras los resultados anteriores y subrayó la importancia del volumen de juego mostrado en el campo.

“Independientemente de la contundencia, creo que el volumen de juego y la decisión de tomar el protagonismo aquí fue muy importante”, sostuvo. También mencionó que el club trabaja en el tema del calendario y que analizarán la mejor manera de resolverlo.

El técnico hizo referencia a uno de sus futbolistas, a quien calificó como pieza clave dentro del plantel. Indicó que su trayectoria respalda su presencia en el equipo y resaltó su disposición desde el primer día de trabajo.

“Somos afortunados de tenerlo… representa los valores de nuestra institución”, expresó Pizarro. Añadió que su jerarquía marca diferencia y que buscarán mantenerlo en condiciones para que continúe aportando al grupo.

La goleada en la capital permitió a Tigres enviar un mensaje en la competencia y responder en la cancha tras dos jornadas sin victoria. Pizarro cerró reiterando que todo el mérito corresponde a los jugadores, a quienes reconoció por asumir el reto ante el América y ejecutar el plan de juego.

