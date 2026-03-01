Randy Orton conquista Elimination Chamber y apunta a WrestleMania 42

Venció a Cody Rhodes y buscará el campeonato máximo de la empresa ante Drew McIntyre. Destacó el regreso de Seth Rollins, quién atacó a Logan Paul

El ‘Asesino de Leyendas’ busca reinar en la empresa una vez más | @wweespanol

El United Center de Chicago fue escenario de una noche que marcó el último paso antes de WrestleMania 42. Elimination Chamber 2026 no solo entregó oportunidades titulares, también dejó escenas que quedarán ligadas al camino rumbo a la ‘Vitrina de los Inmortales’. Frente a su público, varias figuras dieron un paso al frente cuando más lo necesitaban.

La Cámara de Eliminación varonil fue el centro de la atención. Randy Orton, Cody Rhodes, Je’Von Evans, Logan Paul, LA Knight y Trick Williams entraron en la estructura de acero con un solo objetivo: ganar el derecho de enfrentar a Drew McIntyre por el Campeonato Indiscutible en WrestleMania 42. Como dicta la tradición, dos comenzaron el combate mientras el resto aguardaba en cápsulas hasta su liberación, elevando la tensión con cada cuenta regresiva.

El combate tomó un giro inesperado cuando Seth Rollins regresó para atacar a Logan Paul, iniciando un ajuste de cuentas que llevaba meses gestándose tras la traición de The Vision. En el tramo final, Orton resistió y logró eliminar a Cody Rhodes, sellando su boleto a WrestleMania con una victoria que contó con la intervención de McIntyre. El desenlace dejó claro que el camino al campeonato no será recto.

En la Cámara femenil, Rhea Ripley superó a Tiffany Stratton, Alexa Bliss, Asuka, Raquel Rodríguez y Kiana James dentro de la estructura. Tras eliminar a Stratton en el cierre, Ripley aseguró una oportunidad por el Campeonato Femenino ante Jade Cargill en abril.

El plano titular también tuvo su capítulo clave. CM Punk defendió el Campeonato Mundial Pesado ante Finn Bálor en un duelo que mantuvo a Chicago en pie. Con la cuenta de tres, Punk confirmó que llegará como campeón a WrestleMania 42, donde lo espera Roman Reigns en una lucha que ya comienza a tomar forma.

Finalmente, la noche también vio el resurgir de una exmonarca. AJ Lee triunfó sobre Becky Lynch por el Campeonato Intercontinental Femenino. Lee logró la victoria en un enfrentamiento que puso frente a frente a dos referentes de la división. El resultado la coloca nuevamente en el centro de la conversación en la marca roja, tal y como lo hiciera en su primera etapa cuando se hizo del Campeonato de las Divas.

.@TheAJMendez has DONE IT! 🏆



She is the NEW Women's Intercontinental Champion! pic.twitter.com/G1zJHBF0dn — WWE (@WWE) March 1, 2026

Ahora el destino apunta a Las Vegas. WrestleMania 42 se celebrará el 18 y 19 de abril de 2026 en el Allegiant Stadium, por segundo año consecutivo en la misma sede. Con Orton rumbo al Campeonato Indiscutible, Ripley con su oportunidad asegurada, CM Punk defendiendo su legado y AJ Lee reinando en la división intercontinental, el escenario está listo para escribir un nuevo capítulo en la historia de WWE.

TE PUEDE INTERESAR: