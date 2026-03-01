Un penal y un cabezazo sellan la remontada del Manchester United al Crystal Palace

El United reaccionó tras empezar perdiendo y se impuso 2-1 ante Crystal Palace. Penalti de Bruno Fernandes y cabezazo de Sesko sellaron la victoria.

Manchester United vs Crystal Palace | Darren Staples / AFP.

El Manchester United logró una valiosa victoria por 2-1 frente al Crystal Palace en un partido intenso y cambiante, en el que los visitantes golpearon primero pero los ‘Red Devils’ reaccionaron en el segundo tiempo para quedarse con los tres puntos.

El encuentro comenzó con sorpresa para los locales. Apenas al minuto 4, Maxence Lacroix aprovechó un tiro de esquina y marcó de cabeza para adelantar al Crystal Palace. El gol tempranero obligó al United a adelantar líneas y asumir el control del balón, aunque la defensa visitante se mostró sólida durante gran parte de la primera mitad.

Con Bruno Fernandes como eje creativo, el equipo local generó varias aproximaciones, principalmente por medio de centros al área y remates de Benjamin Sesko. Sin embargo, la falta de precisión y las intervenciones del arquero Dean Henderson evitaron el empate antes del descanso, permitiendo que los visitantes se fueran al entretiempo con ventaja.

El panorama cambió tras el descanso. Manchester United salió con mayor intensidad y encontró el empate al minuto 57, cuando Bruno Fernandes convirtió un penalti sancionado tras revisión del VAR por una falta sobre Matheus Cunha. La jugada resultó aún más costosa para el Palace, que se quedó con diez jugadores tras la expulsión de Lacroix.

Con superioridad numérica y el impulso anímico del empate, los locales intensificaron su presión. Bruno Fernandes siguió liderando el ataque y generando oportunidades hasta que, al minuto 65, Benjamin Sesko conectó un certero cabezazo dentro del área para marcar el 2-1 y completar la remontada.

En los minutos finales, el Crystal Palace intentó reaccionar pese a la desventaja numérica, mientras que el United buscó sentenciar el partido con transiciones rápidas y remates de media distancia. Amad Diallo y Matheus Cunha estuvieron cerca de ampliar la ventaja, pero Henderson respondió con buenas intervenciones.

El cierre fue tenso, con ocho minutos de reposición y llegadas en ambas áreas, pero el Manchester United supo defender su ventaja para asegurar una victoria trabajada. El triunfo reafirma la reacción del equipo tras un inicio adverso y premia su insistencia en un duelo que exigió carácter y eficacia.

Resumen Manchester United vs Crystal Palace: resultado, goles y estadísticas

Alineaciones de Manchester United vs Crystal Palace para la jornada 28 al momento

Manchester United: Lammens; Dalot, Yoro, Maguire, Shaw; Casemiro, Mainoo, Mbeumo; Bruno Fernandes, Sesko y Cunha.

Crystal Palace: Henderson; Canvot, Richards, Lacroix; Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Strand Larsen y Johnson.

