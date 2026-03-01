David Martínez orgulloso de su triunfo y feliz con el apoyo del público mexicano

La victoria lo consolida como una de las figuras emergentes del talento nacional dentro de la empresa

El triunfo es uno de los más importantes de su carreras | Captura de pantalla

David Martínez obtuvo la victoria más importante de su carrera luego de superar a Marlon Vera en el duelo coestelar de UFC México. El triunfo lo consolida como una de las figuras emergentes del talento nacional dentro de la empresa.

El “Doctor V”, como ahora ha sido bautizado el mexicano, salió con una sonrisa de oreja a oreja por la manera en que la gente estuvo de su lado. El respaldo del público fue un factor clave en su desempeño arriba del octágono.

“Eso me dio un plus a mi motivación, escuchar a la gente fue algo muy emocionante, no sé si había un cántico o qué era, pero fue algo magnífico”. Martínez reconoció que la energía de la arena impulsó cada uno de sus intercambios ante un rival de alto calibre.

Martínez destacó que la pelea fue como lo esperaban, con Vera creciendo conforme pasó el tiempo. El mexicano ejecutó una estrategia inteligente, consciente de que el ecuatoriano suele cerrar fuerte los combates.

“Esperamos un Chito Vera muy duro, en el tercer round fue cuando empezó a golpear con más fuerza. Mi estrategia se basaba en presionarlo, en hacer volumen, ganar cada round, porque mientras iba haciéndose más vieja la pelea él mejoró. Ganamos uno y dos y él el tercero”. La lectura táctica fue determinante para inclinar la balanza a su favor en las tarjetas.

David veía a Vera cuando él estudiaba la preparatoria y se desarrollaba la primera temporada de The Ultimate Fighter, en 2014; hoy lo tuvo frente a él disputando una gran contienda. El combate representó un momento simbólico en su carrera, al enfrentar a un peleador que admiraba años atrás.

“Pelear contra peleadores como él me tiene muy motivado para el futuro. Esta pelea va dedicada primeramente a mi familia y para todo el público mexicano que me pudo dar su energía el día de hoy”. Para David Martínez esta fue su tercera pelea en el UFC y en todas ha salido con la mano en alto, manteniendo un inicio perfecto que ilusiona a la afición mexicana.

Con este resultado, Martínez no solo suma una victoria de peso en su historial, sino que también envía un mensaje claro a la división: está listo para enfrentar retos mayores y seguir escalando posiciones dentro de la compañía.

