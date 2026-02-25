El Golf es Claro, en vivo | Miércoles 25 de febrero

Esteban Galván encabeza una nueva propuesta dedicada al golf de élite en Claro Sports

Conducido por Esteban Galván, El Golf es Claro llega con una propuesta enfocada en los seguidores del golf de élite, ofreciendo transmisiones centradas en los torneos más relevantes del calendario internacional. El programa pone especial atención en la precisión de cada ejecución y en el análisis detallado de lo que ocurre en los fairways, acercando al público a los momentos clave de cada competencia.

Semana a semana, el equipo de expertos de Claro Sports examina el rendimiento de las principales figuras del circuito y resalta las historias que marcan la actualidad del deporte. Con una cobertura que combina experiencia, conocimiento y narrativa especializada, la emisión invita a vivir cada ronda y cada golpe decisivo con el sello característico de la casa.

