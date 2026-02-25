Richard Ríos, el punto alto en el Bernabéu a pesar del tropiezo

Gran actuación del colombiano, que no fue suficiente y el equipo de Portugal queda por fuera de la Champions League.

Si bien Benfica se despidió de la Champions League, son buenas las noticias para la Selección Colombia. Richard Ríos fue el mejor jugador del cuadro portugués a pesar de la eliminación en el Santiago Bernabéu. El ex Palmeiras participó en el único tanto de su equipo y fue el que manejó los tiempos en la mitad de la cancha.

Cuando se pensó que el colombiano iba a arrancar en el banco, Mourinho lo puso en el once inicial y cumplió con creces. Desde el primer minuto fue el jugador más claro del Benfica. Falló muy pocos pases. Incluso, de una asistencia suya nació el único tanto del elenco portugués en Madrid. Pudo marcar con un tiro de media distancia, pero Courtois evitó que llegara a gol.

En la segunda mitad, Benfica inclinó la cancha pero le costó montones tener el balón y hacerle daño al Real Madrid. Sin embargo, Richard Ríos fue el más claro de equipo y entregó bien el balón cada vez que lo tuvo en sus piernas. Con sus asistencias entre líneas, era un peligro constante para la defensa del elenco español.

Balance positivo

Richard Ríos volvió a jugar un partido completo. Se le vio bien físicamente y mejor con el balón. Erró muy pocos pases y cada vez que tuvo el balón, generó peligro para el rival. Sonríe Néstor Lorenzo. Uno de sus hombres recuperó su nivel y se le vio muy bien en un duelo tan duro contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

El volante colombiano, habló con ESPN tras la derrota del Benfica y dejo en claro sus sensaciones. “Claro que extrañamos a José Mourinho en el banquillo. Es nuestro líder, independientemente de lo que pase en campo siempre nos ayuden y nos defiende. Por eso lo expulsaron, por defendernos. Fue un poco atípica esta llave. Estoy pensando en Benfica, preparándome bastante, para hacer unos buenos partidos acá y ser llamado a la Selección Colombia”.

