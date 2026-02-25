Sin contundencia: Achuapa y Xelajú empatan en el el estadio Winston Pineda Gudiel

El encuentro, disputado en el Estadio Winston Pineda Gudiel, terminó 0-0 tras 90 minutos en los que ambos equipos generaron ocasiones.

Achuapa y Xelajú MC no se sacaron ventaja en la jornada 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El encuentro, disputado en el Estadio Winston Pineda Gudiel, terminó 0-0 tras 90 minutos en los que ambos equipos generaron ocasiones, pero no lograron definir.

Desde los primeros minutos, el cuadro local buscó imponer condiciones. Al 7’, Derrikson Quirós tuvo una oportunidad dentro del área, aunque su remate salió desviado. Achuapa manejó más el balón en el arranque, pero sin profundidad constante.

El equipo visitante debió modificar su esquema temprano. Al minuto 11, Joffre Escobar dejó el campo por una molestia muscular y en su lugar ingresó Steven Cárdenas. Xelajú reorganizó líneas y equilibró el trámite.

Al 30’, Jomal Williams intentó sorprender con un disparo lejano que se fue fuera. Antes del descanso, al 42’, Antonio López ejecutó un tiro libre que terminó en las manos de Ederson Cabezas, quien controló sin dar rebote.

En la segunda parte, Achuapa volvió a acercarse. Al 52’, Jomal Williams recibió dentro del área y remató cruzado, pero el balón pasó a un costado del arco defendido por Nery Lobos.

Xelajú MC respondió al 75’, cuando Jair Jaén ingresó al área y cayó tras un contacto, aunque el árbitro dejó seguir la jugada. El equipo visitante adelantó líneas en el cierre.

Al 88’, Jair Jaén sacó un disparo colocado que exigió a Ederson Cabezas, quien evitó el gol con una intervención clave. Ya en el 90’, Steven Cárdenas intentó con un disparo cruzado, pero nuevamente Cabezas reaccionó para salvar a Achuapa.

El empate deja a ambos equipos con un punto que mantiene la paridad en la clasificación. El 0-0 reflejó un partido con opciones, pero sin definición en los metros finales.

