Sudáfrica oficializa a Pachuca como su sede en el Mundial 2026

El acercamiento con distintas federaciones inició incluso antes del sorteo mundialista y Sudáfrica mostró disposición desde las primeras conversaciones

La selección de fútbol de Sudáfrica informó oficialmente que instalará su campamento base en Pachuca durante la Copa del Mundo de 2026. El anuncio se realizó en la Universidad del Fútbol, con la presencia del entrenador de los Bafana Bafana, Hugo Broos, y del team manager Vicent Tseka, acompañados por directivos del Club Pachuca.

De acuerdo con representantes del Grupo Pachuca, el acercamiento con distintas federaciones inició incluso antes del sorteo mundialista. Durante el proceso eliminatorio y, posteriormente, en el sorteo de diciembre, se entregó información detallada a las asociaciones interesadas, con el objetivo de presentar las condiciones logísticas y deportivas que ofrece la ciudad.

Sudáfrica mostró disposición desde las primeras conversaciones, lo que terminó por concretarse semanas después con la confirmación oficial de Pachuca como su sede base para la justa mundialista.

Los espacios aprobados para recibir al representativo africano son el Estadio Hidalgo y la Universidad del Futbol, ambos certificados por la FIFA tras cumplir con los estándares requeridos para un evento de esta magnitud. Las instalaciones cuentan con infraestructura de alto nivel, adecuada para entrenamientos, concentración y recuperación física.

El combinado sudafricano permanecerá en Pachuca del 1 al 27 de junio de 2026, periodo en el que disputará la fase de grupos. En esa instancia enfrentará a México, Corea del Sur y a un equipo proveniente del repechaje europeo, en una etapa clave para definir su avance en el torneo.

La elección de Pachuca fortalece la proyección internacional de la ciudad y del fútbol mexicano, consolidándola como un punto estratégico dentro de la organización del Mundial 2026 y generando expectativas tanto deportivas como económicas para la región.

