Marquense no logra reaccionar y Aurora rescata un punto en San Marcos

Partido aburrido en esta jornada 9 del Torneo Clausura de Guatemala.

Deportivo Marquense dejó pasar una oportunidad de oro para recortar distancias en la tabla acumulada tras empatar 0-0 frente a Aurora en el estadio Marquesa de la Ensenada, en el penúltimo encuentro de la novena jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El duelo llegaba en un contexto clave para los leones amarillos, que necesitaban sumar de a tres para alimentar el sueño de la permanencia, pero terminaron atrapados en un partido trabado y con pocas emociones.

El compromiso estuvo lejos de ofrecer espectáculo. Ambos equipos intentaron imponer condiciones, aunque con escasa claridad en el último tercio del campo. El juego fue áspero, con constantes faltas y choques que cortaron el ritmo. Al minuto 30, Salvador Estrada sufrió un fuerte golpe que obligó a detener las acciones, y poco después Josué Cano estuvo al borde de la expulsión tras una entrada fuerte. La primera mitad pasó sin mayores exigencias para los guardametas Javier Colli y Liborio Sánchez.

En el complemento, la intensidad no mejoró en términos futbolísticos, pero sí aumentó la tensión. Las discusiones fueron frecuentes y el partido se tornó cada vez más friccionado. El momento más caliente llegó al 58, cuando una disputa entre William Amaya y José Vivas en un tiro de esquina terminó en agresión mutua y el árbitro decidió expulsar a ambos futbolistas. Con diez hombres por lado, el cierre fue más de empuje que de fútbol, aunque sin claridad suficiente para romper el cero.

El empate deja sensaciones amargas en Marquense, que sigue último en el Clausura 2026 con 8 puntos y, lo más preocupante, continúa en el fondo de la tabla acumulada con 31 unidades, cada vez más lejos de sus rivales directos en la lucha por la salvación. Aurora, por su parte, alcanza los 12 puntos y se mantiene octavo, al borde de la zona de clasificación. En la próxima jornada, los occidentales visitarán a Municipal en un reto mayúsculo, mientras que los militares recibirán a Mixco con la mira puesta en dar el salto hacia los puestos de privilegio.

¡Bienvenidos al minuto a minuto desde el Estadio Marquesa de la Ensenada! La jornada 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala ofrece un duelo directo entre Marquense y Aurora, dos equipos que necesitan puntos por distintos objetivos. El cuadro occidental busca reaccionar para salir del fondo de la acumulada, mientras que los militares intentan sostener su avance en la tabla y acercarse a la zona media.

Marquense suma 7 puntos y ocupa el puesto 11 del Clausura 2026, con dos victorias, un empate y cinco derrotas. El equipo dirigido por Leonel Noriega viene de perder 2-1 ante Mictlán como visitante, un resultado que impactó en la lucha por la permanencia. En la tabla acumulada es último con 30 unidades, por debajo de Mictlán (32), Comunicaciones (33), Guastatoya (34) y Cobán Imperial (37), por lo que está obligado a sumar en casa.

Aurora, por su parte, tiene 11 puntos y se ubica en la octava posición, tras tres triunfos, dos empates y tres caídas. El conjunto de Saúl Phillip llega con confianza luego de vencer 2-0 a Comunicaciones en la fecha anterior. Su desafío es mejorar fuera de casa, donde registra tres derrotas y un empate, y este encuentro representa una oportunidad para dar un paso más en la clasificación.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Marquense vs Aurora hoy miércoles 25 de febrero de 2026?

El encuentro entre Marquense y Aurora está programado para el miércoles 25 de febrero a las 21:00 horas y se disputará en el estadio Marquesa de la Ensenada. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

Alineaciones del Marquense vs Aurora para la jornada 9, al momento

Ni Marquense ni Aurora cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la novena fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Leonel Noriega y Saúl Phillip no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Marquense : Javier Colli; Elías Vásquez, David Chuc, Marco Rodas; Miguel Escobar; Aarón Navarro, Renato Mencía, Christian López, William Amaya; Carlos Estrada y Diego Casas. DT : Leonel Noriega.

: Javier Colli; Elías Vásquez, David Chuc, Marco Rodas; Miguel Escobar; Aarón Navarro, Renato Mencía, Christian López, William Amaya; Carlos Estrada y Diego Casas. : Leonel Noriega. Aurora: Liborio Sánchez; Carlos Monterroso, José Manuel Lemus, Jafet Soriano, Alex Díaz; Daniel Baján, Allan García, José Luis Vivas; Nicolás Lovato, Diego Ruiz y Eddie Ibargüen. DT: Saúl Phillip.

Antecedentes del Marquense vs Aurora y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Marquense y Aurora:

12 de octubre de 2025 | Marquense 1-1 Aurora | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 3 de agosto de 2025 | Aurora 1-1 Marquense | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 21 de mayo de 2005 | Marquense 2-1 Aurora | Torneo Clausura 2005

| Torneo Clausura 2005 18 de marzo de 2005 | Aurora 1-1 Marquense | Torneo Clausura 2005

| Torneo Clausura 2005 2 de octubre de 2004 | Marquense 3-1 Aurora | Torneo Apertura 2004

