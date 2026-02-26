Cincinnati aplasta 9-0 a la Universidad O&M y va contra Tigres en octavos de Concachampions 2026

El club de la MLS selló la serie con un global contundente de 13-0 y ahora medirá fuerzas ante Tigres

FC Cincinnati aplasta a Universidad O&M. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

El FC Cincinnati firmó una noche histórica en la Concacaf Champions Cup 2026 tras aplastar 9-0 a Universidad O&M, en un partido que dejó claro el dominio absoluto del conjunto estadounidense de principio a fin y con el que aseguró su pase a los octavos de final donde enfrentará a los Tigres de la UANL de la Liga MX.

La escuadra de la MLS llegaba con una ventaja de 4-0 tras el juego de ida disputado en el Estadio Cibao y finiquitó la serie con contundencia desde los primeros minutos, Cincinnati impuso condiciones. Kenji Mboma Dem abrió el marcador al 18’ con un derechazo a la escuadra tras asistencia de Obinna Nwobodo. El vendaval continuó al 27’, cuando Gerardo Valenzuela empujó el balón a corta distancia para el 2-0, también a pase de Nwobodo. La presión constante derivó en el 3-0 con un autogol de Gabriel Castillo al 33’, y antes del descanso, Tom Barlow culminó un contragolpe al 35’ para el 4-0 que sentenció la primera mitad.

Para el complemento, el técnico movió piezas y el ritmo no bajó. Apenas al 48’, Ademar Chávez marcó el quinto con un disparo cruzado dentro del área. Al 58’, Mboma Dem firmó su doblete con un remate raso al palo izquierdo. Universidad O&M intentó responder con algunos acercamientos, pero la defensa local resolvió sin complicaciones, incluso en jugadas a balón parado.

El 7-0 llegó al 68’ por conducto de Stiven Jimenez, quien definió por bajo tras asistencia de Nwobodo. Diez minutos después, al 78’, Alvas Powell se sumó a la fiesta con un cabezazo a quemarropa tras centro de Ayoub Lajhar. El noveno y definitivo tanto cayó al 86’, cuando Stefan Chirila definió de zurda dentro del área para cerrar la goleada.

El tramo final incluyó revisión del VAR, una tarjeta roja revocada a Héctor Ramírez y algunos intentos más de Cincinnati que no alteraron el marcador. Sin tiempo añadido, el silbatazo final confirmó el 9-0, una exhibición ofensiva que coloca al FC Cincinnati con paso firme en la competencia y deja a Universidad O&M eliminado en la primera ronda de la Concachampions.

Resumen FC Cincinnati vs Universidad O&M: resultado, goles y estadísticas