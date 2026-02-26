Cincinnati aplasta 9-0 a la Universidad O&M y va contra Tigres en octavos de Concachampions 2026
El club de la MLS selló la serie con un global contundente de 13-0 y ahora medirá fuerzas ante Tigres
El FC Cincinnati firmó una noche histórica en la Concacaf Champions Cup 2026 tras aplastar 9-0 a Universidad O&M, en un partido que dejó claro el dominio absoluto del conjunto estadounidense de principio a fin y con el que aseguró su pase a los octavos de final donde enfrentará a los Tigres de la UANL de la Liga MX.
La escuadra de la MLS llegaba con una ventaja de 4-0 tras el juego de ida disputado en el Estadio Cibao y finiquitó la serie con contundencia desde los primeros minutos, Cincinnati impuso condiciones. Kenji Mboma Dem abrió el marcador al 18’ con un derechazo a la escuadra tras asistencia de Obinna Nwobodo. El vendaval continuó al 27’, cuando Gerardo Valenzuela empujó el balón a corta distancia para el 2-0, también a pase de Nwobodo. La presión constante derivó en el 3-0 con un autogol de Gabriel Castillo al 33’, y antes del descanso, Tom Barlow culminó un contragolpe al 35’ para el 4-0 que sentenció la primera mitad.
Para el complemento, el técnico movió piezas y el ritmo no bajó. Apenas al 48’, Ademar Chávez marcó el quinto con un disparo cruzado dentro del área. Al 58’, Mboma Dem firmó su doblete con un remate raso al palo izquierdo. Universidad O&M intentó responder con algunos acercamientos, pero la defensa local resolvió sin complicaciones, incluso en jugadas a balón parado.
El 7-0 llegó al 68’ por conducto de Stiven Jimenez, quien definió por bajo tras asistencia de Nwobodo. Diez minutos después, al 78’, Alvas Powell se sumó a la fiesta con un cabezazo a quemarropa tras centro de Ayoub Lajhar. El noveno y definitivo tanto cayó al 86’, cuando Stefan Chirila definió de zurda dentro del área para cerrar la goleada.
El tramo final incluyó revisión del VAR, una tarjeta roja revocada a Héctor Ramírez y algunos intentos más de Cincinnati que no alteraron el marcador. Sin tiempo añadido, el silbatazo final confirmó el 9-0, una exhibición ofensiva que coloca al FC Cincinnati con paso firme en la competencia y deja a Universidad O&M eliminado en la primera ronda de la Concachampions.
Resumen FC Cincinnati vs Universidad O&M: resultado, goles y estadísticas
Criterios de desempate de la Primera Ronda de la Concachampions
En la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup 2026, las series se disputan a partidos de ida y vuelta. En caso de empate en el marcador global, se aplican los siguientes criterios:
– Gol de visitante.
– Si persiste la igualdad, se disputan tiempos extra.
-De mantenerse el empate, el pase se define en tanda de penales.
Estos criterios buscan garantizar un ganador en cada llave, ya que el formato es de eliminación directa hasta la gran final.
Alineaciones del FC Cincinnati vs Universidad O&M, al momento
Universidad O&M: Iraitz Gelbentzu; Julen Olasagasti, Jon Trincado, Julen Manterola, Anyelo Gómez, Simón Cuello, Sergio Paredes, Stefano Abreu, Gabriel Castillo, Víctor Villar y Ronaldiño Caicedo. DT: José Aparicio.
FC Cincinnati: Roman Celentano; Kyle Smith, Miles Robinson, Teenage Hadebe, Gilberto Flores; Pavel Bucha, Sami Gidi; Ender Echenique, Evander, Tom Barlow; y Kevin Denkey. DT: Pat Noonan.
¿Quién transmite en vivo y dónde ver el partido de la Concachampions 2026?
La transmisión en vivo del partido FC Cincinnati vs Universidad O&M podrá seguirse a través de la plataforma de streaming de Fox ONE. Además, sigue toda la información en el minuto a minuto de Claro Sports con estadísticas, alineaciones confirmadas y las jugadas más relevantes.
¿A qué hora juegan FC Cincinnati vs Universidad O&M hoy 25 de febrero en la Concacaf Champions Cup?
El partido entre FC Cincinnati vs Universidad O&M correspondiente a la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup 2026 se disputa hoy este miércoles 25 de febrero en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de México. El encuentro forma parte del duelo de vuelta de eliminación para acceder a los octavos de final.
FC Cincinnati vs Universidad O&M | Primera ronda de la Concachampions 2026
¡¡¡BUENAS TARDES Y BIENVENIDOS!!! La Concacaf Champions Cup 2026 continúa con la actividad de la primera ronda y esta noche el FC Cincinnati recibe en el Estadio TQL a la Universidad O&M buscando cerrar la llave y asegurar el pase a los octavos de final. El conjunto de la MLS parte como favorito en casa, pero el equipo dominicano buscará dar la sorpresa y competir en un escenario de alta exigencia. Sigue aquí el minuto a minuto con todas las jugadas, goles y acciones más importantes del partido.