Dávinson Sánchez, el capitán sin banda del Galatasaray

El defensor central colombiano fue el mejor calificado de la defensa de Galatasaray en el partido ante la Juventus de Turín.

Dávinson Sánchez, el mejor defensa de Galatasaray | Foto por ISABELLA BONOTTO / AFP

Galatasaray dio un golpe de autoridad en la UEFA Champions League y eliminó a la Juventus de Turín. Una serie que, sin duda alguna, tuvo goles por montones y donde las defensas se vieron bastante expuestas, es muy válido destacar a un defensor que no solo anotó en el partido de ida, sino que fue el mejor calificado de la defensa del equipo turco, el colombiano Dávinson Sánchez.

Siete goles a cinco terminó el mercador global entre turcos e italianos. El partido de ida fue una noche soñada para el Galatasaray, pero en Turín estuvo al borde de hacer un papelón. Cinco tantos a dos fue el primer resultado en Turquía y tres goles a dos terminó el partido disputado en Italia.

Dávinson Sánchez fue un pilar fundamental para este sorpresivo resultado en la UEFA Champions League. Pues, a pesar de que Juventus no goza de su mejor presente, la historia y el palmarés dejaba a los italianos con el favoritismo para avanzar a los octavos de final.

Así le fue a Dávinson Sánchez ante Juventus

El defensor central colombiano fue titular y disputó los 120 minutos del partido entre Galatasaray y Juventus. Si bien, el equipo dirigido por Okan Buruk no tuvo su mejor rendimiento y no fue ni la sombra de los que mostró en el primer juego. El hecho de saber aprovechar el hombre de más en el tiempo extra le dio el tiquete a la siguiente instancia de la Liga de Campeones.

Dávinson Sánchez registró un remate, 71 de 79 pases acertados, un pase clave, seis pases en el último tercio, dos de cinco pases largos completados, uno de dos regates exitosos, 10 despejes y cinco recuperaciones. Datos y estadísticas que lo catalogan como el defensor con mejor calificación del Galatasaray.

No cabe duda, que el zaguero central ‘cafetero’ es un titular fijo no solo del conjunto turco, sino también de la Selección Colombia. Y es una voz de alivio que ante uno de los rivales más importantes del mundo futbolístico su nivel no desentone. Ahora, la misión será mantener ese buen nivel y llegar al 100 % a la cita mundialista.

Te puede interesar: