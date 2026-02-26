México vs Islandia: resumen, goles y resultado final del partido amistoso este 25 de febrero
El Tricolor hace un buen partido y golea 4-0 a su similar de Islandia en la cancha del Estadio La Corregidora de Querétaro
México 4-0 Islandia | Finaliza el encuentro
Se acaba el partido en La Corregidora. La selección mexicana cumple con el trámite y golea a Islandia en este partido amistoso celebrado en Querétaro. Llegó el momento para que Javier Aguirre saque sus conclusiones. Armando González, Richard Ledezma, Jesús Gallardo y Brian Gutiérrez fueron los anotadores del encuentro.
México 4-0 Islandia | Minuto 90+2 | Gooool de Brain Gutiérrez
El futbolista de las Chivas roba un balón en la media cancha y se enfila, solo y de frente hacia la portería, definiendo de manera perfecta para cerrar la cuenta.
México 3-0 Islandia | Minuto 80, la afición está feliz
La afición está feliz en el estadio La Corregidora. El Cielito Lindo se escucha en las tribunas, como muestra de la alegría que sienten por ver el triunfo que está logrando la selección mexicana.
México 3-0 Islandia | Minuto 73, baja la intensidad
El partido ha bajado un poco su intensidad. A pesar de ello, la selección mexicana sigue buscando la portería rival, en busca del cuarto gol de la noche.
México 3-0 Islandia | Minuto 66, cambios en México
El Vasco le mueve más al equipo. Salen: Armando González, Erik Lira y Richard Ledezma para que ingresen al terreno de juego: Guillermo Martínez, Jesús Garza y Diego Campillo.
México 3-0 Islandia | Minuto 59 | Gooool de Gallardo
Jesús Gallardo aparece solo y sin marca en el área para rematar a placer con la cabeza un centro de Alexis Gutiérrez en un tiro de esquina. El jugador del Toluca se suma a la Hormiga, con gol y asistencia en este juego.
México 2-0 Islandia | Minuto 57, cambios en México
Javier Aguirre manda los primeros tres cambios del partido. Salen: Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Marcel Ruiz para el ingreso de Alexis Gutiérrez, Carlos Rodríguez y Erick Sánchez.
México 2-0 Islandia | Minuto 55, muy cerca del tercero
Gallardo manda un centro desde la izquierda, que Brian Gutiérrez remata en un par de ocasiones, tras pegar en un defensa. El rebote le queda a Armando González, quien le mete mucha potencia y manda el balón por encima de la puerta.
México 2-0 Islandia | Minuto 47, la Hormiga prueba suerte
La selección mexicana mantiene la vocación ofensiva. Mueve la pelota de un lado a otro, en busca de hacer daño. Gallardo contacta con la Hormiga González, quien, en modo goleador, intenta desde afuera del área, aunque su disparo termina en las manos del arquero.
México 2-0 Islandia | Minuto 46 | Inicia el segundo tiempo
Arranca la segunda parte en el Estadio La Corregidora. México quiere ir por más goles, mientras que Islandia busca recortar distancias.
México 2-0 Islandia | Minuto 45, finaliza la primera mitad
Se acaba el primer tiempo en el Estadio La Corregidora. La selección mexicana está derrotando a su similar de Islandia con anotaciones de Richard Ledezma y Armando González, en un buen encuentro de preparación.
México 2-0 Islandia | Minuto 37, Islandia se defiende
La selección mexicana lo mismo llega por la izquierda que por la derecha, mientras Islandia se multiplica en atrás, en un intento desesperado de no recibir más goles, al menos en lo que resta del primer tiempo. Piojo Alvarado manda un disparo a las manos del portero Anton Ari Einarsson.
México 2-0 Islandia | Minuto 32, el Tri presiona
La selección mexicana vive sus mejores momentos en busca de incrementar la ventaja. Erik Lira se agrega al ataque y se anima a sacar un bombazo desde afuera del área, pero su disparo se va por un lado.
México 2-0 Islandia | Minuto 24 | Gooool de la Hormiga González
La Hormiga se estrena con la selección mexicana. Aparece sin marca a segundo poste, en un centro de Gallardo que ninguno de los defensas de Islandia logró cortar, dejando al delantero solo para empujar la pelota. Armando González ya tiene gol y asistencia en este partido… No cabe duda de que quiere ir al Mundial del 2026.
México 1-0 Islandia | Minuto 21 | Gooool de Richard Ledezma
Centro desde la izquierda de Jesús Gallardo a la Hormiga González, quien recibe a primer palo, controla y tira un nuevo centro a Richard Ledezma, quien aparece a segundo poste para meter un cabezazo, directo al fondo de las redes.
México 0-0 Islandia | Minuto 17, cerca México
México vuelve a la carga y se da un doble remate dentro del área. El Tri se queda muy cerca de abrir el marcador. Ya huele a gol en Querétaro.
México 0-0 Islandia | Minuto 13, Tala salva al Tri
Everardo López se vuelve a equivocar. El balón le queda a Islandia y gracias a la oportuna aparición del portero ‘Tala’ Rangel no cae la anotación de los visitantes. La presión de Islandia es una constante en la salida de los verdes.
México 0-0 Islandia | Minuto 10, Islandia presiona
Islandia presiona la salida del Tricolor y mete en aprietos a los locales. Everardo López pierde el balón y casi le cuesta el gol a México.
México 0-0 Islandia | Minuto 8, Islandia responde
Los islandeses recuperan el balón en la salida de México, tomando mal parada a la defensa que se replegó, sin embargo, los visitantes no supieron explotar la oportunidad, al perder la esférica en el borde del área, tras un mal intento de cambio de juego.
México 0-0 Islandia | Minuto 6, el tricolor tiene la primera aproximación
Tras cinco minuto de estudio de los equipo, el conjunto tricolor tuvo la primera aproximación de gol tras un contragolpe, donde se buscaba con un centro a la Hormiga González, el balón fue despejado a tiro de esquina, tras el cual, en el rebote Alvarado volvió a buscar a la Hormiga, que contactó de cabeza, pasando su remate a un costado de la portería.
¡¡¡Arrancaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
Inicia el partido entre México e Islandia, encuentro de preparación para la Copa del Mundo 2026 en el Estadio La Corregidora. La afición silba a los visitantes cuando tocan el balón y arrancan los cánticos de apoyo al tricolor.
Todo listo en La Corregidora
Se realiza una ceremonia protocolaría por el Día de la Bandera previo al juego entre México e Islandia en el Estadio La Corregidora con la presencia del Ejercito Mexicano. El Himno retumba con todo y tras ello se guarda un minuto de silencio por los elementos del ejercito y la Guardia Nacional que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber con la nación.
Según la IA, ¿quién va a ganar el partido amistoso en La Corregidora y por qué?
México es el favorito para ganar el partido según la inteligencia artificial. La localía en La Corregidora, aunque se trate de un amistoso, siempre pesa. Además, el Tricolor cuenta con un plantel más profundo, suele tener mayor rotación y variantes que Islandia. En cuanto a la diferencia técnica individual: México tiene más desequilibrio en ataque. Islandia es ordenada y física, pero suele sufrir ante equipos con movilidad y posesión. Eso sí, al ser amistoso, puede haber muchas pruebas y cambios, lo que suele emparejar un poco el trámite. El marcador probable es México 2-0 Islandia.
¿Quién es el favorito en los momios y cuánto pagan?
Según la página caliente.mx, la selección mexicana es amplio favorito para llevarse el triunfo sobre Islandia, al pagar -417 por la victoria del equipo local, mientras que el empate +470. Una victoria del conjunto europeo da +1200.
México vs Islandia: alineaciones para el partido amistoso, al momento
Javier Aguirre quiere seguir viendo algunos jugadores y hoy tiene la oportunidad perfecta para hacerlo, al contar con puros elementos de la Liga MX.
México: Raúl ‘Tala’ Rangel, Jesús Gallardo, Israel Reyes, Richard Ledezma, Everardo López, Erik Lira, Marcel Ruiz, Brian Gutriérrez, Efraín Álvarez, Roberto ‘Piojo’ Alvarado y Armando ‘Hormiga’ González.
Islandia: Anton Ari Einarsson, Damir Muminovic, Karl Fridleifur Gunnarsson, Gudmundur Kristjánsson, Gudmundur Thorarinsson, Höskuldur Gunnlaugsson, Gylfi Thor Sigurdsson, Kolbeinn Thordarson, Jóhann Berg Guðmundsson, Birnir Snaer Ingason y Emil Atlason.
¿Quién transmite en vivo el México vs Islandia y dónde ver por TV y streaming?
El técnico, Javier Aguirre, tiene una de sus últimas oportunidades para observar jugadores, pensando en completar la lista que acudirá al próximo Mundial. El encuentro, entre México e Islandia, será transmitido por TUDN y TV Azteca, mientras que en Claro Sports te llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.
¿A qué hora y dónde juega México vs Islandia hoy 25 de febrero de 2026?
El Tricolor enfrentará a su similar de Islandia en un partido amistoso que se llevará a cabo este miércoles 25 de febrero en el Estadio La Corregidora. El duelo, que forma parte de la preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026, iniciará a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.
¡¡¡BUENAS TARDES!!!
Sean bienvenidos todas y todos al partido amistoso que sostendrá la selección mexicana ante Islandia, en el Estadio La Corregidora de Querétaro, como parte de su preparación para el Mundial del 2026.
Javier Aguirre sigue observando las últimas piezas de su crucigrama para concretar la lista final que llevará a la Copa del Mundo, por lo que algunos jugadores de la Liga MX se juegan su última carta para llenarle el ojo al entrenador y hacerse de uno de los últimos lugares disponibles en el Tricolor. Así que no se despeguen de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser sensacional.