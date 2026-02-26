Transmisión México vs Islandia: previa del partido amistoso hoy en Jugando Claro

México recibe a Islandia en Querétaro en duelo de preparación rumbo al Mundial 2026

La selección mexicana disputa este miércoles 25 de febrero su tercer compromiso de 2026 con la mira puesta en el Mundial. El Tricolor recibe a Islandia en el Estadio La Corregidora, en un duelo amistoso que forma parte del proceso de preparación rumbo a la Copa del Mundo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. En Jugando Claro tendrás la previa completa con análisis, datos, antecedentes y alineaciones antes del silbatazo inicial.

El encuentro arrancará a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, y contará con transmisión por tele abierta. Pese a las dudas que surgieron en días recientes por los hechos registrados en Jalisco, la Federación Mexicana de Fútbol no ha anunciado cambios en la programación, por lo que el partido se mantiene en la fecha y horario establecidos.

Javier Aguirre apostaría por una base importante de jugadores de Chivas en su once inicial. México podría salir con Raúl ‘Tala’ Rangel; Jesús Gallardo, Richard Ledezma, Everardo López e Israel Reyes; Carlos Rodríguez, Erik Lira y Marcel Ruiz; Efraín Álvarez, Roberto ‘Piojo’ Alvarado y Armando ‘Hormiga’ González.

Por su parte, Islandia perfila a Anton Ari Einarsson en el arco, acompañado por Damir Muminovic, Karl Fridleifur Gunnarsson, Gudmundur Kristjánsson, Gudmundur Thorarinsson; Höskuldur Gunnlaugsson, Gylfi Thor Sigurdsson, Kolbeinn Thordarson; Jóhann Berg Guðmundsson, Birnir Snaer Ingason y Emil Atlason.

En el historial, México domina con tres victorias y dos empates sin goles en cinco enfrentamientos ante el conjunto europeo. El antecedente más recordado es el 3-0 de 2018 con goles de Marco Fabián y doblete de Miguel Layún. El balance general marca seis tantos a favor del Tricolor y solo uno en contra, números que buscará reforzar esta noche en Querétaro.

TE PUEDE INTERESAR