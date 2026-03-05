LIV Golf 2026 en vivo: transmisión Ronda 1 hoy 4 de marzo desde Fanling, Hong Kong

Arranca la competencia más destacada de la temporada con un formato ampliado y grandes figuras del golf mundial

El LIV Golf Hong Kong regresa al Hong Kong Golf Club en Fanling. Este miércoles 4 de marzo disfruta la primera ronda de un torneo en el que el golf de élite se fusiona con la energía urbana, el encanto cultural y el entretenimiento de primer nivel. Durante tres días, no te pierdas en acción a 54 estrellas internacionales.

El LIV Golf Hong Kong 2026 arranca esta semana en el prestigioso Hong Kong Golf Club en Fanling, del 4 al 8 de marzo. Con un formato ampliado de cuatro días y 72 hoyos, el torneo agrega una nueva dimensión a la competencia por la clasificación individual y por equipos. Después de las primeras paradas de la temporada en Riyadh y Adelaide, la gira llega a Asia con un campo exigente que pone a prueba la precisión y estrategia. Entre los jugadores destacados se encuentran Abraham Ancer, Carlos Ortiz, Jon Rahm, Dustin Johnson, Bryson DeChambeau y Sergio García. Este torneo es clave para los competidores, que buscan avanzar en la clasificación general mientras se preparan para las siguientes etapas en Singapur y Sudáfrica.

Lista de jugadores por equipos de la Ronda 1

Equipo Capitán (C) Jugadores Legion XIII Jon Rahm Tyrrell Hatton, Tom McKibbin, Caleb Surratt Fireballs GC Sergio García Josele Ballester, Luis Masaveu, David Puig Torque GC Joaquín Niemann Abraham Ancer, Sebastián Muñoz, Mito Pereira 4Aces GC Dustin Johnson Patrick Reed, Harold Varner III, Thomas Detry Crushers GC Bryson DeChambeau Paul Casey, Charles Howell III, Anirban Lahiri Ripper GC Cameron Smith Lucas Herbert, Marc Leishman, Matt Jones Smash GC Talor Gooch Jason Kokrak, Graeme McDowell, Brooks Koepka RangeGoats GC Bubba Watson Peter Uihlein, Thomas Pieters, Ben Campbell Cleeks GC Martin Kaymer Richard Bland, Adrian Meronk, Frederik Kjettrup HyFlyers GC Phil Mickelson Brendan Steele, Cameron Tringale, Michael La Sasso Southern Guards Louis Oosthuizen Dean Burmester, Branden Grace, Charl Schwartzel Korean Golf Club An Byeong-hun Minkyu Kim, Danny Lee, Yubin Jang Majesticks GC Ian Poulter Lee Westwood, Henrik Stenson, Laurie Canter

¿Qué golfista mexicano participa en Liv Golf Hong Kong 2026?

Abraham Ancer y Carlos Ortiz, destacados golfistas mexicanos, participan en el LIV Golf Hong Kong 2026 representando al equipo Torque GC. Ancer, campeón defensor de la sede tras su victoria en 2024, se unió a Torque GC esta temporada después de dejar Fireballs GC. Ortiz, veterano del circuito desde 2022, también es pieza clave del equipo y ha obtenido victorias individuales previas en el LIV Golf.

¿Quién transmite en vivo el torneo de Golf y dónde ver por TV y online?

El torneo se disputa del 4 al 8 de marzo de 2026 en el Hong Kong Golf Club lo podrás seguir en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

TE PUEDE INTERESAR