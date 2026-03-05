LIV Golf 2026 en vivo: transmisión Ronda 1 hoy 4 de marzo desde Fanling, Hong Kong

Publicado por Redacción Claro Sports

Arranca la competencia más destacada de la temporada con un formato ampliado y grandes figuras del golf mundial

El LIV Golf Hong Kong regresa al Hong Kong Golf Club en Fanling. Este miércoles 4 de marzo disfruta la primera ronda de un torneo en el que el golf de élite se fusiona con la energía urbana, el encanto cultural y el entretenimiento de primer nivel. Durante tres días, no te pierdas en acción a 54 estrellas internacionales.

El LIV Golf Hong Kong 2026 arranca esta semana en el prestigioso Hong Kong Golf Club en Fanling, del 4 al 8 de marzo. Con un formato ampliado de cuatro días y 72 hoyos, el torneo agrega una nueva dimensión a la competencia por la clasificación individual y por equipos. Después de las primeras paradas de la temporada en Riyadh y Adelaide, la gira llega a Asia con un campo exigente que pone a prueba la precisión y estrategia. Entre los jugadores destacados se encuentran Abraham Ancer, Carlos Ortiz, Jon Rahm, Dustin Johnson, Bryson DeChambeau y Sergio García. Este torneo es clave para los competidores, que buscan avanzar en la clasificación general mientras se preparan para las siguientes etapas en Singapur y Sudáfrica.

Lista de jugadores por equipos de la Ronda 1

Equipo Capitán (C)Jugadores
Legion XIIIJon RahmTyrrell Hatton, Tom McKibbin, Caleb Surratt
Fireballs GCSergio GarcíaJosele Ballester, Luis Masaveu, David Puig
Torque GCJoaquín NiemannAbraham Ancer, Sebastián Muñoz, Mito Pereira
4Aces GCDustin JohnsonPatrick Reed, Harold Varner III, Thomas Detry
Crushers GCBryson DeChambeauPaul Casey, Charles Howell III, Anirban Lahiri
Ripper GCCameron SmithLucas Herbert, Marc Leishman, Matt Jones
Smash GCTalor GoochJason Kokrak, Graeme McDowell, Brooks Koepka
RangeGoats GCBubba WatsonPeter Uihlein, Thomas Pieters, Ben Campbell
Cleeks GCMartin KaymerRichard Bland, Adrian Meronk, Frederik Kjettrup
HyFlyers GCPhil MickelsonBrendan Steele, Cameron Tringale, Michael La Sasso
Southern GuardsLouis OosthuizenDean Burmester, Branden Grace, Charl Schwartzel
Korean Golf ClubAn Byeong-hunMinkyu Kim, Danny Lee, Yubin Jang
Majesticks GCIan PoulterLee Westwood, Henrik Stenson, Laurie Canter

¿Qué golfista mexicano participa en Liv Golf Hong Kong 2026?

Abraham Ancer y Carlos Ortiz, destacados golfistas mexicanos, participan en el LIV Golf Hong Kong 2026 representando al equipo Torque GC. Ancer, campeón defensor de la sede tras su victoria en 2024, se unió a Torque GC esta temporada después de dejar Fireballs GC. Ortiz, veterano del circuito desde 2022, también es pieza clave del equipo y ha obtenido victorias individuales previas en el LIV Golf.

¿Quién transmite en vivo el torneo de Golf y dónde ver por TV y online?

El torneo se disputa del 4 al 8 de marzo de 2026 en el Hong Kong Golf Club lo podrás seguir en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

TE PUEDE INTERESAR

TGL Golf 2026: playoffs definidos y equipos listos para la batalla final

Golf

TGL Golf 2026: playoffs definidos y equipos listos para la batalla final

Jupiter Links GC consigue remontada épica y clasifica a los playoffs en el TGL 2026

Golf

Jupiter Links GC consigue remontada épica y clasifica a los playoffs en el TGL 2026

Los Angeles GC vence a New York y se mantiene peleando por la cima en el TGL 2026

Golf

Los Angeles GC vence a New York y se mantiene peleando por la cima en el TGL 2026

En vivoVideo