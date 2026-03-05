Pizarro reconoce problemas en Tigres y espera corregir antes del Clásico Regio

Tigres cayó 3-1 ante Puebla y Guido Pizarro reconoció que el equipo no encontró funcionamiento; ahora pide corregir antes del Clásico Regio.

Guido Pizarro asegura que Tigres tendrá que cambiar el chip | Imago 7

La derrota de Tigres por 1-3 ante Puebla dejó inconforme al técnico felino, Guido Pizarro, quien reconoció que su equipo no respondió en el campo del Estadio Cuauhtémoc. Tras el encuentro, el estratega señaló que el funcionamiento no fue el esperado y aceptó que el rival supo aprovechar los espacios durante el partido.

“No fue un buen partido de mi equipo, independientemente del rival. Ellos jugaron a las transiciones; en ningún momento pudimos encontrar el funcionamiento para evitar eso”, declaró el entrenador al analizar lo ocurrido durante el compromiso de la Liga MX.

El técnico argentino indicó que el equipo no logró establecer el posicionamiento necesario para frenar los ataques del conjunto local. De acuerdo con su análisis, el partido se definió en momentos en los que Tigres no pudo ajustar su estructura para contener las transiciones ofensivas de Puebla.

“El partido estuvo claro, ellos jugaron a las transiciones, en ningún momento pudimos encontrar el posicionamiento para evitar eso. En líneas generales no fue un buen partido”, añadió el estratega, quien asumió la responsabilidad por el resultado.

Más allá del marcador, Pizarro señaló que uno de los temas que más le preocupa es la falta de continuidad en el rendimiento del equipo. La derrota llegó una semana después de la goleada que Tigres consiguió frente al América, lo que refleja los cambios de desempeño entre un partido y otro.

“Me ocupa eso, que fuéramos regulares, encontrar esa solidez para ganar los partidos. Me ocupa que volvamos a encontrar una regularidad donde rendimos y no rendimos de un partido a otro. Amerita trabajar”, explicó.

El entrenador consideró que el equipo necesita recuperar una base de funcionamiento que le permita sostener resultados durante el torneo. En su opinión, esa estabilidad es necesaria para competir en cada jornada y evitar que el rendimiento cambie de manera constante.

“Necesitamos volver a ser regulares, que volvamos a encontrar una solidez que nos dé un sostén para que podamos ganar los partidos, donde no nos frustremos tanto de un partido a otro”, comentó el técnico.

La derrota llega a pocos días de que Tigres enfrente a su rival de ciudad en una nueva edición del Clásico Regio ante Monterrey. Pizarro reconoció la importancia del encuentro y adelantó que el plantel deberá enfocarse en corregir errores antes del compromiso.

“Es un partido aparte, el más importante del torneo regular. Tenemos que darle vuelta a la página, hacer una fuerte autocrítica y hacernos responsables para el Clásico”, concluyó.

