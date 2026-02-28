Todas las expulsiones de la Liga BetPlay 2026-I

Una nueva temporada de la Liga BetPlay Dimayor se ha puesto en marcha y en Claro Sports no pasamos por alto las decisiones arbitrales.

Tarjetas rojas en el FPC | VizzorImage.

El tema de las tarjetas rojas en el Fútbol Profesional Colombiano parece ser el pan de cada día. Recién van los primeros capítulos de este 2026 y ya se han repartido algunas expulsiones. Vale la pena recordar que, en la edición pasada del rentado nacional, hubo un total de 127 castigados durante 227 encuentros.

Como si fuera poco, Wílmar Roldán firmó el récord de más tarjetas rojas en el semestre anterior. El antioqueño expulsó a 17 futbolistas en 14 partidos, un promedio de más de una roja por juego. A su vez, José Alexander Ortiz, también estuvo cerca con 15 expulsados en 17 duelos.

Lista completa de todas las expulsiones de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Fecha 1

16.01.2026 | Pereira vs Llaneros | Expulsado: Gustavo Torres, del Pereira | Árbitro: Ricardo Pabón.

Gustavo Torres, del Pereira | Ricardo Pabón. 17.01.2026 | América de Cali vs Internacional de Bogotá | Expulsado: Darwin Machís, de América | Árbitro: Héctor Rivera.

Darwin Machís, de América | Héctor Rivera. 18.01.2026 | Junior vs Deportes Tolima | Expulsados: Júnior Hernández y Luis Sandoval, del Tolima | Árbitro: Alejandro Mocada.

Júnior Hernández y Luis Sandoval, del Tolima | Alejandro Mocada. 19.01.2026 | Cúcuta vs Once Caldas | Expulsado: Jaime Peralta, del Cúcuta | Árbitro: Luis Matorel.

Fecha 2

24.01.2026 | Deportivo Cali vs DIM | Expulsado: Yony González, del DIM | Árbitro: Jonnathan Ortiz.

Fecha 3

27.01.2026 | Fortaleza vs Llaneros | Expulsado: Juan Pertuz, de Llaneros | Árbitro: Carlos Betancur.

Juan Pertuz, de Llaneros | Carlos Betancur. 27.01.2026 | DIM vs Deportes Tolima | Expulsados: Yhormar Hurtado y Élan Ricardo, de Deportes Tolima | Árbitro: Andrés Rojas.

Yhormar Hurtado y Élan Ricardo, de Deportes Tolima | Andrés Rojas. 28.01.2026 | Alianza FC vs Boyacá Chicó | Expulsado: Jhon Valoyes, de Alianza FC | Árbitro: Alejandro Moncada.

Jhon Valoyes, de Alianza FC | Alejandro Moncada. 28.01.2026 | Santa Fe vs Pereira | Expulsados: Edwin Mosquera, de Santa Fe; Wálmer Pacheco, de Pereira | Árbitro: Héctor Rivera.

Edwin Mosquera, de Santa Fe; Wálmer Pacheco, de Pereira | Héctor Rivera. 28.01.2026 | Deportivo Pasto vs Millonarios | Expulsado: Mateo García, de Millonarios | Árbitro: Wílmar Roldán.

Mateo García, de Millonarios | Wílmar Roldán. 29.01.2026 | Águilas Doradas vs Deportivo Cali | Expulsado: Andrés Correa, de Deportivo Cali | Árbitro: Carlos Márquez.

Andrés Correa, de Deportivo Cali | Carlos Márquez. 29.01.2026 | América de Cali vs Once Caldas | Expulsado: Josen Escobar, de América de Cali | Árbitro: Jairo Mayorga.

Fecha 4

31.01.2026 | Cúcuta vs Fortaleza | Expulsado: Sebastián Rodríguez, de Cúcuta | Árbitro: Wilmar Roldán.

Sebastián Rodríguez, de Cúcuta | Wilmar Roldán. 01.02.2026 | Deportivo Cali vs Deportivo Pasto | Expulsados: Nicolás Gil y Santiago Córdoba, de Deportivo Pasto | Árbitro: Jairo Mayorga.

Nicolás Gil y Santiago Córdoba, de Deportivo Pasto | Jairo Mayorga. 02.02.2026 | Millonarios vs DIM | Expulsado: Rodrigo Ureña, de Millonarios | Árbitro: Carlos Márquez.

Rodrigo Ureña, de Millonarios | Carlos Márquez. 02.02.2026 | Llaneros vs Águilas Doradas | Expulsado: Francisco Meza, de Llaneros | Árbitro: Luis Delgado.

Francisco Meza, de Llaneros | Luis Delgado. 02.02.2026 | Internacional de Bogotá vs Deportes Tolima | Expulsado: Junior Hernández, de Deportes Tolima | Árbitro: Sebastián Toro.

Junior Hernández, de Deportes Tolima | Sebastián Toro. 04.02.2026 | Atlético Nacional vs América de Cali | Expulsado: Nicolás Hernández, de América de Cali | Árbitro: Andrés Rojas.

Fecha 5

07.02.2026 | Águilas Doradas vs Cúcuta Deportivo | Expulsado: Federico Abadía, de Cúcuta | Árbitro: Carlos Betancur.

Federico Abadía, de Cúcuta | Carlos Betancur. 07.02.2026 | Junior vs Boyacá Chicó | Expulsado: Jesús Campo, de Boyacá Chicó | Árbitro: Luis Delgado.

Jesús Campo, de Boyacá Chicó | Luis Delgado. 08.02.2026 | Alianza vs Once Caldas | Expulsado: Carlos Lucumí, de Alianza | Árbitro: Andrés Rojas.

Fecha 6

10.02.2026 | Cúcuta Deportivo vs DIM | Expulsado: Jhonathan Agudelo, de Cúcuta | Árbitro: Wilmar Montaño.

Jhonathan Agudelo, de Cúcuta | Wilmar Montaño. 10.02.2026 | Llaneros vs Deportivo Pasto | Expulsados: Andrey Estupiñán, de Pasto; Eyder Restrepo, de Llaneros | Árbitro: Javier Villa.

Andrey Estupiñán, de Pasto; Eyder Restrepo, de Llaneros | Javier Villa. 10.02.2026 | Bucaramanga vs Deportes Tolima | Expulsado: Félix Charrupí, de Bucaramanga | Árbitro: Álvaro Meléndez.

Félix Charrupí, de Bucaramanga | Álvaro Meléndez. 12.02.2026 | Boyacá Chicó vs Jaguares | Expulsados: Kahiser Lenis, de Jaguares y Jairo Molina, de Boyacá Chicó | Árbitro: Héctor Rivera.

Kahiser Lenis, de Jaguares y Jairo Molina, de Boyacá Chicó | Héctor Rivera. 12.02.2026 | Atlético Nacional vs Fortaleza | Expulsado: Teun Wilke, de Fortaleza | Árbitro: Carlos Ortega.

Fecha 7

14.02.2026 | Independiente Medellín vs Deportivo Pereira | Expulsado: Francisco Chaverra, de Medellín | Árbitro: Andrés Rojas.

Fecha 8

20.02.2026 | Deportivo Pereira vs Deportivo Pasto | Expulsado: Wálmer Pacheco, de Pereira | Árbitro: Álvaro Meléndez.

Wálmer Pacheco, de Pereira | Álvaro Meléndez. 21.02.2026 | Atlético Bucaramanga vs Deportivo Cali | Expulsados: Fabián Sambueza, de Bucaramanga; Fernando Álvarez, de Cali | Árbitro: Alejandro Moncada.

Fabián Sambueza, de Bucaramanga; Fernando Álvarez, de Cali | Alejandro Moncada. 22.02.2026 | Santa Fe vs Junior | Expulsado: Helibelton Palacios, de Santa Fe | Árbitro: Wílmar Roldán.

Helibelton Palacios, de Santa Fe | Wílmar Roldán. 22.02.2026 | América de Cali vs Jaguares | Expulsado: Yan Mosquera, de Jaguares | Árbitro: Jonnathan Jair Ortiz.

Fecha 9

07.02.2026 | Fortaleza vs Santa Fe | Expulsado: Miguel Pernía, de Fortaleza | Árbitro: José Alexander Ortiz.

Miguel Pernía, de Fortaleza | José Alexander Ortiz. 28.02.2026 | Alianza vs América de Cali | Expulsado: Wiston Fernández, de Alianza | Árbitro: Jesús Otero.

Te puede interesar