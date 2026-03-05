¡Terrible! Víctor Dávila sufre una grave lesión en la rodilla en el América vs Bravos

Los pronósticos iniciales para el delantero azulcrema no son nada positivos por la manera en la que se dio la lesión

Víctor Dávila sufre una aparatosa lesión. | Claro Sports / Fernando Trujillo

El partido entre el América y Bravos de Juárez de la jornada 9 del Clausura 2026 se vio empañado por una preocupante lesión sufrida por Víctor Dávila. El incidente ocurrió al minuto 36, cuando el delantero del América recibió un pase dentro del área de los Bravos. Al intentar controlar la pelota, su pierna derecha se atoró en el pasto, lo que provocó una lesión en su rodilla. La imagen fue alarmante, y por la forma en la que se dio la jugada hace presagiar una grave lesión de ligamentos.

La situación generó preocupación no solo entre los jugadores de ambos equipos, sino también en los aficionados que presenciaban el partido. Al darse cuenta de la gravedad del momento, los jugadores de Juárez pidieron el ingreso inmediato de los médicos del América para atender al jugador. La imagen de Dávila en el suelo, sujetándose la rodilla y el rostro, fue impactante y dejó en claro la magnitud de la lesión.

Dávila fue retirado en camilla y trasladado al hospital para someterse a los estudios pertinentes. En este momento, se espera un comunicado oficial por parte del club para conocer el diagnóstico y el alcance de la lesión. La incertidumbre sobre su condición ha dejado a los seguidores del América y del fútbol mexicano en general esperando detalles sobre su posible tiempo de recuperación.

Mientras tanto, el lugar de Dávila en la cancha fue ocupado por Patricio Salas al minuto 39. La grave lesión de Dávila representa un duro golpe para el equipo, que espera la pronta recuperación del delantero, quien es una de las piezas en el ataque del América en esta temporada.

