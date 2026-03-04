TGL Golf 2026: playoffs definidos y equipos listos para la batalla final

Boston Common se mide a Jupiter Links, mientras que Los Angeles Golf se enfrentará a Atlanta Drive

Los playoffs de TGL Golf 2026 están oficialmente definidos. Después de semanas de competencia, los cuatro primeros equipos han logrado asegurar su lugar en la postemporada. Boston Common Golf lidera la clasificación, seguido por Los Angeles Golf Club en segundo lugar, Atlanta Drive en tercer puesto, y Jupiter Links, que consiguió su pase después de una dramática victoria ante The Bay Golf Club en su último partido de la temporada regular.

La jornada final de la temporada estuvo cargada de tensión. Con la clasificación en juego, los equipos se enfrentaron en duelos cruciales para definir el último puesto disponible para los playoffs. Jupiter Links logró una remontada épica, derrotando a The Bay con un marcador final de 9-6, asegurando así su lugar en los playoffs. El enfrentamiento estuvo lleno de giros inesperados, comenzando con un inicio sólido de The Bay, pero Jupiter supo reaccionar en los momentos clave.

La estrategia del “Hammer” (martillo) jugó un papel crucial en el desempeño de Jupiter Links. En el hoyo 6, Jupiter utilizó por primera vez esta jugada, la cual permitió ganar puntos importantes y cambiar el curso del encuentro. El punto de inflexión llegó en el hoyo 13, cuando Jupiter logró recortar la distancia, y con el “hole-in-one” de Tom Kim en el hoyo 14, el equipo tomó la delantera por primera vez en el duelo.

A pesar de los esfuerzos de The Bay por recuperar el control, Jupiter se mantuvo firme. El putt definitivo de Kevin Kisner en el hoyo 15 selló la victoria para su equipo. Este triunfo no solo les otorgó la victoria en el partido, sino que también les aseguró un puesto en la fase final del torneo.

Los playoffs comenzarán oficialmente el 17 de marzo con una doble jornada de semifinales. En el primer partido, el equipo clasificado número 1, Boston Common Golf, se enfrentará a Jupiter Links, el cuarto clasificado. La segunda semifinal enfrentará a Los Angeles Golf Club contra Atlanta Drive.

El formato de la postemporada consiste en una serie al mejor de tres en la final, con el primer partido programado para el 23 de marzo y el segundo duelo, el 24 de marzo. Si es necesario, un tercer partido decidirá al campeón de la temporada 2 del TGL Golf el mismo día, más tarde.

El formato de desempate se determinará según el total de hoyos ganados durante la temporada. En caso de empate en puntos y hoyos ganados, se utilizará el total de hoyos individuales ganados como criterio de desempate. Este sistema añade una capa extra de emoción a los playoffs, ya que cada hoyo cuenta en la clasificación final.

Con los equipos clasificados y los duelos de semifinales por disputarse, el TGL Golf 2026 promete ser una postemporada llena de sorpresas y grandes momentos.

