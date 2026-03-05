Atlas vs Tijuana en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? Jornada 9

Antecedentes del Atlas vs Tijuana y últimos resultados en la Liga MX

El historial reciente entre Tijuana y Atlas refleja una ligera ventaja para el conjunto fronterizo. En los últimos cinco enfrentamientos directos, los Xolos han marcado la pauta con tres triunfos y dos empates, una racha que demuestra la dificultad que han tenido los Rojinegros para imponerse en este duelo. El choque más reciente se disputó en noviembre de 2025 en la casa de Tijuana, donde los locales se quedaron con la victoria por marcador de 2-0, consolidando su dominio en la serie reciente.

Aun así, Atlas también ha tenido momentos destacados en esta rivalidad reciente. Uno de los más recordados fue la espectacular victoria rojinegra por 4-3 en territorio fronterizo, un partido que se caracterizó por su intensidad ofensiva y múltiples anotaciones. Curiosamente, cuando el enfrentamiento se ha trasladado al Estadio Jalisco en los dos compromisos más recientes, el marcador no se ha movido, ya que ambos encuentros terminaron en empates sin goles.