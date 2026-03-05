Atlas vs Tijuana en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? Jornada 9
Los rojinegros recibirán a Xolos este miércoles 4 de marzo en el Estadio Jalisco, en un compromiso que promete intensidad
Clausura 2026: horario del partido Atlas vs Tijuana, hoy 4 de marzo de 2026
El Atlas Fútbol Club recibirá a Club Tijuana este miércoles 4 de marzo en el Estadio Jalisco, en un compromiso que promete intensidad dentro de la jornada del futbol mexicano. El encuentro está programado para disputarse a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, horario en el que los Rojinegros buscarán aprovechar su condición de local ante unos Xolos que intentarán sorprender fuera de casa.
Para la afición que seguirá el partido desde Estados Unidos, el duelo arrancará a las 10:00PM en el horario del Este, 9:00PM en el Centro y 7:00PM en el Pacífico.
Liga MX: alineaciones del Atlas vs Tijuana para la jornada 9 al momento
Estos serían los futbolistas que mandarían a la cancha ambos entrenadores:
Atlas: Vargas; Gustavo, Aguirre, Capasso, Schlegel, Hernández; Gonzáles, Rocha, Rodríguez, González; Aguirre.
Tijuana: Rodríguez; Fernández, Porozo, Bilbao, Vega; Tona, Árciga, Rivero, Castañeda, Blanco; El Ghezouani.
¿Dónde ver en vivo el Atlas vs Tijuana? Canales de TV y transmisión streaming
La transmisión oficial del encuentro estará disponible tanto en México como en territorio estadounidense a través de la plataforma de streaming ViX, donde los aficionados podrán seguir todas las acciones de este choque entre dos equipos que buscan sumar puntos importantes en el torneo.
Antecedentes del Atlas vs Tijuana y últimos resultados en la Liga MX
El historial reciente entre Tijuana y Atlas refleja una ligera ventaja para el conjunto fronterizo. En los últimos cinco enfrentamientos directos, los Xolos han marcado la pauta con tres triunfos y dos empates, una racha que demuestra la dificultad que han tenido los Rojinegros para imponerse en este duelo. El choque más reciente se disputó en noviembre de 2025 en la casa de Tijuana, donde los locales se quedaron con la victoria por marcador de 2-0, consolidando su dominio en la serie reciente.
Aun así, Atlas también ha tenido momentos destacados en esta rivalidad reciente. Uno de los más recordados fue la espectacular victoria rojinegra por 4-3 en territorio fronterizo, un partido que se caracterizó por su intensidad ofensiva y múltiples anotaciones. Curiosamente, cuando el enfrentamiento se ha trasladado al Estadio Jalisco en los dos compromisos más recientes, el marcador no se ha movido, ya que ambos encuentros terminaron en empates sin goles.
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?
De cara a este enfrentamiento, Atlas Fútbol Club aparece con ligera ventaja en los pronósticos para imponerse ante Club Tijuana. De acuerdo con las cuotas publicadas por Caliente.mx, el conjunto rojinegro es considerado el principal candidato para quedarse con los tres puntos, aunque se espera un partido competido.
Los momios colocan la victoria del Atlas en +110, mientras que tanto el empate como un posible triunfo de los Xolos tienen una cuota de +245, lo que refleja un escenario donde el equipo local parte como favorito, pero sin una diferencia demasiado amplia en las probabilidades.