América vs Juárez en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? Jornada 9
No te pierdas todas las acciones de este vibrante partido, en el que a las Águilas les urge regresar a la senda del triunfo
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?
Pese al paso irregular que ha mostrado durante el Clausura 2026, las Águilas son amplias favoritas para llevarse la victoria en este partido con un momio de -193, mientras que el empate en el Ciudad de los Deportes paga +300 y un triunfo de los Bravos está en +560.
Antecedentes del América vs Juárez y últimos resultados en la Liga MX
En los últimos cinco enfrentamientos entre América y FC Juárez, el equipo de la capital ha mostrado una clara superioridad, con tres victorias, un empate y solo una derrota. Las Águilas han marcado 10 goles, mientras que Juárez ha anotado solo 4. Las victorias más destacadas de los azulcremas fueron 4-0 y 2-0, y su única derrota fue 1-2 ante Juárez en junio de 2023. El único triunfo reciente de los Bravos fue precisamente en ese encuentro.
FC Juárez 1 – 1 América | Jornada 1 | Apertura 2025
América 4 – 0 FC Juárez | Jornada 5 | Clausura 2025
FC Juárez 1 – 2 América | Jornada 4 | Apertura 2024
FC Juárez 0 – 2 América | Jornada 4 | Clausura 2024
América 1 – 2 FC Juárez | Jornada 1| Apertura 2023
¿Dónde ver en vivo el América vs Juárez? Canales de TV y transmisión streaming
El duelo de la jornada 9 entre las Águilas del América y los Bravos de Juárez lo podrás ver a través de la señal de ViX Premium, mientras que en Claro Sports te llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.
Liga MX: alineaciones del América vs Juárez para la jornada 9, al momento
Tanto, André Jardine como Pedro Caixinha echarán mano de sus mejores jugadores disponibles para afrontar el encuentro de esta noche.
América: Luis Malagón, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Aarón Mejía, Cristian Borja, Jonathan Dos Santos, Isaías Violante, Rodrigo Dourado, Raphael Veiga, Brian Rodríguez y Víctor Dávila.
FC Juárez: Sebastián Jurado, Jesús Murillo, Moisés Castillo, Manuel Mayorga, Francisco Nevárez, Denzell García, Ramón Rodríguez, José Rodríguez, Homer Martínez, Ricardo Oliveira y Óscar Estupiñán.
Clausura 2026: horario del partido América vs Juárez, hoy 4 de marzo de 2026
Las Águilas del América regresan a casa para hacerle los honores a los Bravos de Juárez, en un partido de vital importancia para las aspiraciones azulcremas. El duelo, que se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de los Deportes, escuchará su silbatazo inicial a las 21:00 horas del centro de México.
¡¡¡BUENAS TARDES!!!
Sean bienvenidos todos y todas a la continuación de la jornada 9 del Clausura 2026, en esta ocasión con el partido entre América y FC Juárez, desde la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes.
Las Águilas buscan recuperar el rumbo este miércoles 4 de marzo, cuando reciban a los Bravos, tras la contundente derrota que sufrieron a garras de los Tigres (4-1). El equipo de André Jardine se encuentra en medio de la incertidumbre, con críticas hacia su rendimiento y dudas hacia el interior en el aspecto futbolístico. Juárez viene de un triunfo 3-1 sobre Atlas y buscará aprovechar el momento de tensión en las Águilas para intentar llevarse la victoria. América ocupa la octava posición con 11 puntos, mientras que Juárez está en el lugar 15 con 7 unidades.