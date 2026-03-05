América vs Juárez en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? Jornada 9

¡¡¡BUENAS TARDES!!!

Sean bienvenidos todos y todas a la continuación de la jornada 9 del Clausura 2026, en esta ocasión con el partido entre América y FC Juárez, desde la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes.

Las Águilas buscan recuperar el rumbo este miércoles 4 de marzo, cuando reciban a los Bravos, tras la contundente derrota que sufrieron a garras de los Tigres (4-1). El equipo de André Jardine se encuentra en medio de la incertidumbre, con críticas hacia su rendimiento y dudas hacia el interior en el aspecto futbolístico. Juárez viene de un triunfo 3-1 sobre Atlas y buscará aprovechar el momento de tensión en las Águilas para intentar llevarse la victoria. América ocupa la octava posición con 11 puntos, mientras que Juárez está en el lugar 15 con 7 unidades.