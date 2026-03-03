Los Angeles GC vence a New York y se mantiene peleando por la cima en el TGL 2026

El equipo de California, comandado por Tommy Fleetwood, aseguró su lugar en los playoffs de la competencia

El SoFi Center de Palm Beach, Florida, vivió una nueva victoria de Los Angeles GC, luego de vencer 6-3 a New York GC, con lo que el tridente californiano consiguió asegurar su lugar en los playoffs de la competencia para pelear por su primer título en la segunda campaña del novedoso torneo del TGL Golf.

En el primer hoyo, los angelinos se mostraron valientes y contundentes con los palos de golf. Siendo un Par 4 y tras su segundo golpe, se aventuraron a lanzar un hammer, el cual fue rechazado por los rivales, lo que les permitió ganar el primer punto del partido.

Para la buena fortuna de los neoyorquinos, lograron igualar las acciones en el siguiente hoyo, aprovechando que los californianos dieron golpes de más. Los siguientes tres juegos terminaron empatados, por lo que el duelo se mantuvo igualado hasta el sexto hoyo.

Con un Par 4, New York GC sufrió una dura penalización debido al golpe de Rickie Fowler, quien salió del campo. Esto los obligó a dar un golpe de más, concediendo el punto a Los Angeles GC, que se puso 2-1 arriba en el marcador.

Los Angeles GC estará presente en los Playoffs del TGL 2026

Una ventaja que ya no soltaron, sobre todo por ganar los dos hoyos siguientes, gracias a los golpes de Fleetwood y Collin Morikawa, especialmente de este último en el octavo hoyo, cuando lanzaron su segundo hammer. El cual fue nuevamente rechazado por los rivales, sumando una nueva unidad en el marcador (4-1).

En el hoyo 10, los de la Gran Manzana se sacaron la espina clavada por las actuaciones pasadas, pues en un Par 5 y tras dos buenos golpes, lanzaron el hammer que los podía acercar. Sin embargo, fue declinado por Los Angeles, lo que les permitió sumar solo un punto.

Después de tres hoyos empatados, el tridente de Nueva York volvió a quedarse con un triunfo en el décimo cuarto hoyo del partido, lo que les permitió acercarse a sus rivales y poner todas sus esperanzas en obligar un desempate al final.

Para su mala fortuna, no pudieron igualar las acciones, ya que en el último hoyo volvieron a sufrir una nueva penalización con el golpe de Cameron Young. En contraste, lo que hizo Morikawa fue dejar la pelota cerca del hoyo. Al tener menos golpes que sus rivales, terminaron quedándose con la victoria con dos puntos más (los que valía el hoyo 15).

Con este resultado, Los Angeles Golf Club se metió a los playoffs de esta temporada con seis puntos; mientras que New York Golf Club quedó relegado hasta en la última posición con solo dos unidades. El último boleto a la fase final de la competencia se jugará el martes 3 de marzo entre The Bay GC y Jupiter Links, duelo que podrás ver en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

