Nicolás Sánchez, tras la goleada a Querétaro: “Buscamos recuperar la confianza”

Nicolás Sánchez se muestra confiado tras el triunfo de Rayados de Monterrey ante los Gallos y enfocado en el Clásico Regio

Nicolás Sánchez, nuevo técnico del Monterrey. Imago 7

Monterrey comenzó su camino con Nicolás Sánchez como técnico con una contundente victoria 4-0 sobre Querétaro en la jornada 9 del Clausura 2026. El nuevo entrenador de los Rayados, quien asumió el cargo tras la salida de Domenec Torrent, se mostró satisfecho con el resultado y destacó la importancia de esta victoria para recuperar la confianza tanto del plantel como de la afición.

“Lo que busco es que todos estemos comprometidos con el proceso, que transmitamos confianza a la afición. Sabemos que los últimos resultados no fueron los mejores, pero el equipo tiene calidad y jerarquía para dar la vuelta a la situación”, comentó Sánchez en su conferencia de prensa posterior al partido.

A pesar de solo haber tenido dos días de trabajo con el equipo, Sánchez explicó que su objetivo fue lograr un cambio inmediato en la mentalidad del grupo. Resaltó la importancia de la disposición de los jugadores para ejecutar las ideas del nuevo cuerpo técnico, con énfasis en la mejora de la intensidad y la agresividad tanto en ataque como en defensa.

En cuanto al rendimiento de los futbolistas, destacó la actuación de Luca Orellano, quien anotó dos goles y fue nombrado el mejor jugador del encuentro. “Orellano es un jugador que ya demostró desde que llegó lo que puede aportar al equipo. Hoy nos dio una gran muestra de su calidad“, dijo Sánchez.

Con la victoria ante Querétaro, el Monterrey se coloca nuevamente en la pelea por los primeros lugares de la tabla, pero el panorama se complicará con el Clásico Regio en el horizonte y la participación en la Concachampions. Sobre el Clásico, Sánchez expresó: “Un clásico es un partido aparte, no importa cómo lleguen los equipos. Lo que importa es el deseo de ganar, y confío en que nuestros jugadores tienen ese deseo“.

El entrenador subrayó que, a pesar de que su equipo no ha tenido una temporada regular perfecta, la calidad de los jugadores está fuera de duda, y ahora el desafío será mantener la competitividad en estos partidos claves.

Sánchez también se refirió a las lesiones de algunos jugadores, como Oliver Torres y Sergio Canales. Aseguró que no deberían ser motivo de preocupación, aunque se mantendrán evaluaciones a lo largo de la semana para determinar su disponibilidad para los próximos encuentros. Además, agregó que la prioridad ahora es tener un plantel completo y bien preparado para lo que se viene, especialmente el Clásico Regio y la serie de partidos en la Concachampions.

“Vamos a seguir luchando y mejorando. La intención es llegar lo más lejos posible, tanto en la Liga como en Concachampions. Tenemos un grupo con mucho talento y, con el trabajo que estamos haciendo, podemos lograr grandes cosas”, agregó Sánchez.

Finalmente, Nicolás Sánchez hizo un llamado a la afición para que siga apoyando al equipo, asegurando que el compromiso de los jugadores con el club y la camiseta está intacto. “Sabemos que la afición está esperando más de nosotros, y estamos trabajando para darles esos resultados. Queremos que siempre se sientan orgullosos de este equipo”, concluyó el técnico, quien tendrá ahora la misión de mantener al Monterrey competitivo en la Liga MX y en la competición internacional.

TE PUEDE INTERESAR