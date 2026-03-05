Vive Latino 2026: horarios oficiales, precio de boletos y cartel completo con bandas confirmadas

La edición número 26 promete mantener la esencia del festival: diversidad musical, grandes reencuentros y espectáculos que marcan a varias generaciones

El festival Vive Latino regresa en 2026 con una de las ediciones más esperadas por los fans de la música en México. El evento reunirá a decenas de artistas nacionales e internacionales, además de propuestas emergentes que buscan consolidarse en uno de los escenarios más importantes de América Latina. La edición número 26 promete mantener la esencia del festival: diversidad musical, grandes reencuentros y espectáculos que marcan a varias generaciones.

Este año el festival contará con un cartel que mezcla rock en español, rap, música alternativa, propuestas internacionales y actos clásicos del Vive Latino. Entre los artistas más destacados del lineup aparecen nombres como Lenny Kravitz, Juanes, Los Fabulosos Cadillacs y The Smashing Pumpkins, además de numerosas bandas latinoamericanas que completan el cartel.

¿Cuándo y dónde es el Vive Latino 2026?

El Vive Latino 2026 se celebrará el sábado 14 y domingo 15 de marzo de 2026. El festival tendrá lugar en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, recinto que en los últimos años se ha consolidado como la sede oficial del evento.

Durante dos jornadas, miles de asistentes podrán disfrutar de conciertos en varios escenarios, además de actividades adicionales que forman parte de la experiencia del festival, como espectáculos de lucha libre, comedia y otras propuestas culturales.

Horarios oficiales del Vive Latino 2026: por día y por banda confirmada

El festival contará con múltiples escenarios y una programación que se extenderá durante todo el día y hasta la madrugada. Como ocurre en cada edición, las bandas se distribuyen por día y escenario para que los asistentes puedan organizar su recorrido musical.

Entre los artistas confirmados dentro del cartel del festival aparecen nombres como The Mars Volta, Enanitos Verdes, Cypress Hill y La Maldita Vecindad, además de otros proyectos de distintos géneros que completan el lineup. El festival también incluirá propuestas de rock, música alternativa, rap, ska y sonidos latinos, consolidando la diversidad musical que caracteriza al Vive Latino desde su creación.

Boletos Vive Latino 2026: precios, disponibilidad y cómo comprar

Los boletos para el Vive Latino 2026 ya están disponibles y se venden en diferentes fases de precio. El abono general para los dos días del festival comenzó desde alrededor de 3,000 pesos mexicanos, aunque el costo aumenta conforme avanza cada fase de venta.

Actualmente, los precios pueden superar los 3,650 pesos para el abono general y llegar a más de 10,000 pesos en zonas premium o boxes, dependiendo del tipo de acceso y ubicación dentro del estadio.

Los boletos se pueden adquirir en línea a través de plataformas oficiales como Ticketmaster o en taquillas del recinto, donde también se ofrecen opciones de entrada por día o paquetes para todo el fin de semana del festival.

