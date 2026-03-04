Jupiter Links GC consigue remontada épica y clasifica a los playoffs en el TGL 2026

La victoria de 9-6 fue asegurada por una serie de jugadas clave, incluyendo un “hole-out” espectacular de Tom Kim y un putt decisivo de Kevin Kisner en el hoyo 15

El equipo de Tiger Woods logró despertar a tiempo

En una noche cargada de tensión en el TGL 2026, Jupiter Links GC selló su pasaporte a los playoffs con una remontada épica frente a The Bay. El marcador final de 9-6 no solo reflejó la intensidad del duelo, sino la capacidad estratégica de un equipo que supo manejar la presión en los momentos críticos. Con la clasificación en juego, cada golpe en el simulador se sintió como una final anticipada.

El inicio del encuentro no fue sencillo para los de Júpiter. The Bay golpeó primero en el hoyo 1, donde Ludvig Åberg aseguró el primer punto con un sólido putt tras una gran aproximación de Wyndham Clark. Tras un par de empates tensos en los hoyos 2 y 3, la ventaja de The Bay se amplió en el hoyo 4, cuando una penalización a Tom Kim por enviar la bola al área de castigo facilitó que sus rivales se llevaran el punto por concesión.

Sin embargo, la resiliencia de Jupiter Links comenzó a emerger en el hoyo 6. Fue aquí donde utilizaron por primera vez la estrategia del “Hammer” (martillo); aunque The Bay declinó el desafío, Jupiter terminó ganando el hoyo por concesión. Al adjudicarse también el hoyo 7 tras un preciso putt de Tom Kim que forzó otra concesión rival, el equipo liderado por Max Homa y Kevin Kisner demostró que estaba listo para dar batalla.

La montaña rusa de emociones continuó en los hoyos intermedios, donde The Bay recuperó la iniciativa. Gracias a un gran putt de Åberg en el hoyo 8 y una victoria por concesión en el hoyo 9, The Bay se colocó momentáneamente arriba por 4-2. Parecía que el control del partido se les escapaba a los locales, pero el formato dinámico y los puntos dobles del TGL guardaban lo mejor para el tramo final.

El punto de inflexión real llegó en el hoyo 13. Jupiter Links lanzó el martillo y, esta vez, The Bay aceptó el desafío, elevando el valor del hoyo a dos puntos. Max Homa, bajo una presión asfixiante, embocó un putt de casi 10 pies para asegurar esos dos puntos vitales, recortando la distancia de forma drástica en el marcador global. La estrategia del capitán estaba funcionando y el impulso anímico cambió de bando.

El momento más electrizante de la jornada ocurrió en el hoyo 14. Tom Kim dejó a todos boquiabiertos al embocar directamente desde 138 yardas, un “hole-out” espectacular que desató la euforia en el estadio. Con otro martillo aceptado por The Bay y la posterior concesión ante la genialidad de Kim, Jupiter sumó otros dos puntos para darle la vuelta al marcador y ponerse al frente por 7-6.

El hoyo 15, un par 5 fue el escenario del acto final. En un intento desesperado por forzar el empate, The Bay lanzó su propio martillo, el cual fue aceptado valientemente por Júpiter. Kevin Kisner demostró su temple al colocar su golpe de aproximación con el hierro 8 a apenas 13 pies de la bandera, dejando la gloria a un solo paso.

Con el silencio expectante del público, Kisner ejecutó el putt definitivo. La bola rodó con pureza hasta el fondo del hoyo, sellando los dos últimos puntos y la victoria definitiva por 9-6. Este triunfo no solo significó derrotar a un rival de peso, sino que garantizó matemáticamente la presencia de Jupiter Links en los playoffs del TGL 2026, cerrando una noche de golf que será recordada por su dramatismo y precisión técnica.

TE PUEDE INTERESAR: