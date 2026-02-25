Numia Vero Volley Milano vs Olympiacos Piraeus, en vivo el Playoff de la Champions League de voleibol femenil

El conjunto italiano está obligado a ganar tras caer 0-3 (20-25, 21-25 y 17-25) en la ida en Grecia. Disfruta el partido en vivo por Claro Sports

El Numia Vero Volley Milano recibe al Olympiacos Piraeus en el partido de vuelta del Playoff de la CEV Champions League femenil, obligado a remontar tras caer 0-3 (20-25, 21-25 y 17-25) en la ida en Grecia. El conjunto italiano, que fue segundo del Grupo C con 14 puntos y un balance de 16 sets ganados por 7 perdidos, necesita una victoria contundente en casa para forzar el set de oro y mantenerse en la competencia.

Aunque en la fase de grupos Milano mostró mayor regularidad que Olympiacos, que terminó tercero con 8 puntos y balance negativo en sets, el equipo griego dio el golpe en el primer duelo con un partido sólido en todos los fundamentos. Ahora, la presión está del lado italiano, mientras Olympiacos buscará administrar la ventaja y cerrar la serie como visitante para avanzar a la siguiente ronda. Disfruta del partido de vuelta, en vivo por Claro Sports.

Te puede interesar: