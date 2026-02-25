No hay plan B: Infantino ratifica a Guadalajara para el Mundial 2026

Infantino respondió sin ambigüedades y cerró la puerta a cualquier especulación. “No, se descarta por completo que habrá otra sede”

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, salió al paso de las inquietudes sobre la seguridad en México y descartó cualquier modificación en las sedes previstas tanto para el repechaje como para la Copa del Mundo de 2026. En un contexto donde la violencia y otros temas sociales han generado debate público, el dirigente aseguró que el torneo se celebrará en territorio mexicano tal como está programado.

Durante una entrevista, Infantino fue cuestionado directamente en español sobre la preocupación de la población. La pregunta apuntó a la tranquilidad de los aficionados que desean asistir al repechaje y al Mundial sin temor. La respuesta del máximo dirigente del futbol mundial fue clara y sin rodeos.

“Sí, seguramente estamos trabajando en eso. Estamos en contacto permanente con la presidencia. Claramente monitoreamos la situación; pasan cosas en el mundo y no vivimos en la luna. Cuando pasan cosas, tenemos que confiar en las autoridades, en el estado, en la policía, y tenemos toda la confianza. Debemos apoyar a México, un país que ha sufrido y que merece que el Mundial sea una fiesta, y va a ser una fiesta”, expresó.

El mensaje refuerza la postura institucional de la FIFA en medio de versiones que sugerían la posibilidad de ajustes logísticos si las condiciones sociales o sanitarias no mejoraban. Infantino dejó claro que el organismo mantiene comunicación constante con las autoridades mexicanas y que existe confianza en los protocolos de seguridad.

En una segunda pregunta, se planteó un escenario hipotético ante eventuales complicaciones sociales o sanitarias, como el brote de sarampión. La interrogante fue directa: si existía un plan alternativo para mudar el repechaje o algún partido del Mundial a otra sede.

Infantino respondió sin ambigüedades y cerró la puerta a cualquier especulación. “No, se descarta por completo que habrá otra sede. Vamos a México y va a salir bien, va a ser fantástico”, sentenció.

Las declaraciones llegan en un momento clave para la organización del torneo, a poco más de 100 días del inicio de la Copa del Mundo que México compartirá con Estados Unidos y Canadá. El país albergará partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, además de encuentros previos como el repechaje intercontinental.

Con este posicionamiento, la FIFA envía un mensaje de respaldo total a México. El organismo apuesta por la coordinación con el Gobierno federal y las autoridades locales para garantizar condiciones óptimas y convertir el Mundial 2026 en una celebración que trascienda lo deportivo.

