Robbie Williams vuelve a México: fecha, preventa de boletos y setlist de su gira Britpop

Robbie Williams en México. | @robbiewilliams

Después de tres años sin presentaciones en el país, Robbie Williams confirmó su regreso a México con un concierto en solitario que apunta a convertirse en uno de los eventos musicales más esperados de 2026. El cantante británico volverá a la Ciudad de México con una única fecha.

La noticia fue revelada por Ocesa a través de redes sociales, lo que generó reacción inmediata entre sus seguidores. El intérprete británico retomará el contacto con su público mexicano tras una gira internacional que marca una nueva etapa en su carrera.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Robbie Williams en México?

Robbie Williams se presentará el 7 de octubre de 2026 en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México. Será una única fecha en el país, lo que aumenta la expectativa entre sus seguidores. El recinto capitalino volverá a recibir a una de las figuras más influyentes del pop británico, en un espectáculo que combinará sus éxitos clásicos con material reciente.

Robbie Williams en México: ¿Cuándo es la preventa de los boletos y cuál es su precio?

La preventa bancaria comenzará el lunes 2 de marzo, mientras que la venta general iniciará el 3 de marzo. Los horarios oficiales serán confirmados por la promotora en los próximos días.

Hasta el momento, no se han anunciado los precios de los boletos, aunque se espera que se den a conocer antes del inicio de la preventa. La demanda podría ser alta debido a que se trata de la única presentación confirmada en México.

¿Qué canciones cantará Robbie Williams en su concierto en México 2026? Setlist

Aunque el setlist oficial para la fecha en Ciudad de México aún no se publica, en sus presentaciones recientes Robbie Williams ha incluido algunos de sus mayores éxitos, entre ellos:

Angel

Feel

Rock DJ

Let Me Entertain You

She’s The One

Come Undone

Millennium

Candy

Además, suele integrar canciones de sus producciones más recientes, combinando momentos íntimos con segmentos de alta energía. El repertorio definitivo se conocerá conforme avance la gira.

Desde su salida de Take That en los años noventa, Robbie Williams consolidó una carrera en solitario con más de 75 millones de discos vendidos. Su presencia escénica y su conexión con el público lo mantienen como uno de los artistas británicos con mayor impacto internacional.

México ha sido parte constante de su trayectoria. En 2005 debutó en el Estadio Azteca durante el Intensive Care Tour, regresó en 2006 con el Close Encounters Tour en el Foro Sol, encabezó el Corona Capital en 2018 y fue acto principal del Tecate Emblema en 2023. En 2026 buscará sumar un nuevo capítulo a esa relación con su audiencia mexicana.

