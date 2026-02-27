Sorteo Europa League 2026 en vivo: transmisión y cómo quedan los octavos de final

Entérate de los equipos, formato y sigue la transmisión en vivo del sorteo de los octavos de final

El sorteo para definir los emparejamientos de los octavos de final de la UEFA Europa League 2026 se lleva a cabo el viernes 27 de febrero de 2026, tiempo del centro de México. Los equipos clasificados a esta fase lucharán por un puesto en los cuartos de final y, con ello, acercarse a la gloria continental. El sorteo se celebrará en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza, y será transmitido en vivo por Claro Sports para Centroamérica.

El sorteo promete una jornada llena de emoción, ya que se definirán los enfrentamientos entre los 16 equipos que siguen luchando por el prestigioso título continental. Después de una intensa fase de grupos y los partidos de eliminación directa previos, los 16 equipos clasificados se preparan para lo que será un sorteo clave en la búsqueda de la gloria europea.

¿A qué hora empieza el sorteo de los octavos de final de la Europa League 2026?

El sorteo para definir los emparejamientos de los octavos de final de la UEFA Europa League 2026 se llevará a cabo el viernes 27 de febrero de 2026 a las 6 de la mañana, tiempo del centro de México.Los partidos se disputarán la ida el 12 y la vuelta el 19 de marzo.

Equipos, formato y reglas del sorteo para los octavos de final, cuartos de final y semifinales

Los equipos para los octavos de final de la Europa League 2026 se definieron con la conclusión de los playoffs eliminatorios. Los equipos clasificados se dividen en dos grupos: Cabezas de Serie y No Cabezas de Serie. Los Cabezas de Serie son los ocho primeros clasificados de la fase de liga, que están organizados por su clasificación, y son:

Cabezas de serie:

Lyon (FRA)

Aston Villa (ENG)

Midtjylland (DEN)

Real Betis (ESP)

Porto (POR)

Braga (POR)

Freiburg (GER)

Roma (ITA)

Mientras que los No Cabezas de Serie, que son los ganadores de los playoffs eliminatorios, son:

Genk (BEL)

Bologna (ITA)

Stuttgart (GER)

Ferencváros (HUN)

Nottingham Forest (ENG)

Celta (ESP)

Lille (FRA)

Panathinaikos (GRE)

El sorteo se llevará a cabo en la Casa del Fútbol Europeo, ubicada en Nyon, Suiza. En él, los equipos se emparejarán en función de su posición al final de la fase de liga, formando cuatro parejas de cabezas de serie (equipos en los puestos 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8). Cada dupla queda vinculada a los ganadores de las eliminatorias de Playoffs, cuyos cruces ya fueron determinados previamente en su propio sorteo. Cabe recordar que los equipos pueden enfrentarse entre sí, incluso si pertenecen a la misma federación nacional o si ya se enfrentaron en la fase de liga.

Una vez realizado el sorteo de los octavos de final, el cuadro completo queda estructurado hasta la final. Esto significa que los cruces de cuartos de final y semifinales no requieren un nuevo sorteo, ya que los equipos avanzan siguiendo el camino previamente establecido en el cuadro. Además, el orden de los partidos también queda determinado desde ese momento. Como en rondas anteriores, el equipo ubicado en la fila inferior de cada emparejamiento disputará el partido de vuelta como local. Finalmente, el ganador de la semifinal correspondiente al lado plateado del cuadro será designado como equipo local nominal para la final, programada para el 20 de mayo en Estambul.

¿Quién transmite en vivo el sorteo de la Europa League 2026 y dónde ver por TV y online?

Toda la información y el sorteo de los octavos de final de la UEFA Europa League se podrá seguir en directo a través de Claro Sports para Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Aruba, Belice, Bonaire, Curaçao, Guadalupe, Martinica, Miquelón, Saba, San Bartolomé, San Eustaquio, así como en San Martín y San Pedro). En México la transmisión estará disponible vía streaming en UEFA.com, UEFA.tv y la aplicación oficial de la UEFA Europa League.

