Chivas y Toluca, los más afectados por la selección mexicana y la jornada doble de Liga MX

El Rebaño Sagrado no tendrá actividad a mitad de semana, pero es el que más hombres dio al Tricolor

El fútbol mexicano sigue a marchas forzadas su calendario en el Clausura 2026 de la Liga MX con la jornada 8 del torneo y después del partido amistoso de la selección mexicana ante Islandia, donde algunos equipos se ven afectados por la actividad de sus jugadores.

Chivas es el club más afectado, ya que el conjunto comandado por Gabriel Milito cedió a siete elementos en distintos puntos de la cancha, desde la portería hasta la delantera. Por lo que la actividad del fútbol mexicano, como por los duelos de preparación del Tricolor, supondría un importante desgaste en los futbolistas.

En el duelo entre México e Islandia, el Rebaño Sagrado vio la participación de sus siete elementos. El Tala Rangel disputó los 90 minutos, al igual que Brian Gutiérrez; mientras que Efraín Álvarez y Roberto Alvarado jugaron 57. Armando González y Richard Ledezma salieron del campo al 66′, al mismo tiempo que Diego Campillo entró al campo para jugar los 24 minutos restantes del compromiso en La Corregidora.

El Guadalajara enfrentará este sábado 28 de febrero al Toluca en el Estadio Nemesio Diez, por lo que será un duelo de gran intensidad y exigencia para los Rojiblancos. Para su buena fortuna, a media semana no tendrán actividad como el resto de clubes, ya que el duelo ante León por la jornada 9 del Clausura 2026 se llevará a cabo hasta el 18 de marzo.

Chivas y Toluca, con mucha actividad en los próximos días

Los Diablos Rojos, con mucha actividad con México y la Liga MX

Otra de las instituciones que cedieron a varios jugadores a la selección mexicana fue el Toluca, con la convocatoria de Jesús Gallardo, Everardo López y Marcel Ruiz, quienes estuvieron muy activos en el duelo de preparación ante los nórdicos en Querétaro.

Los primeros dos elementos jugaron los 90 minutos y Ruiz salió de cambio al 58′ por Erick Sánchez del América. Gallardo participó en los primeros tres tantos del duelo del miércoles, mandando dos centros y marcando la tercera anotación de la noche con un cabezazo.

A diferencia de Chivas, el Toluca tendrá actividad el fin de semana ante el Rebaño y, entre semana, medirá fuerzas con Pumas el martes por la noche. Un compromiso de gran exigencia por el buen momento por el que atraviesa el conjunto auriazul, aunado al hecho de pelear por los primeros lugares de la tabla general.

América y Cruz Azul, con una agenda apretada

Tanto Las Águilas como La Máquina también dieron futbolistas al Tricolor de Javier Aguirre para enfrentar a los islandeses. Los Azulcremas vieron actividad de elementos como Israel Reyes, Erick Sánchez y Alexis Gutiérrez; mientras que Luis Ángel Malagón acudió al llamado, pero volvió a quedarse en la banca.

Por los Celestes, Nicolás Larcamón aportó con Erick Lira y Charly Rodríguez, aunque ninguno de los dos disputó el partido completo en el Estadio La Corregidora, pero siendo de la confianza del Vasco.

Ambos equipos tendrán actividad el fin de semana por la jornada 8 del Clausura 2028 de la Liga MX. Los de Coapa enfrentarán a Tigres y los Cementeros harán lo propio con los Rayados de Monterrey; mientras que a mitad de semana enfrentarán a FC Juárez y Santos Laguna respectivamente.

Sin duda, son cuatro clubes que se verán afectados por la intensa actividad de sus futbolistas, tanto por sus participaciones con la selección mexicana como la intensa actividad de la Liga MX, que cerrará a marchas forzadas de cara al inicio de la Copa del Mundo de 2026.

TE PUEDE INTERESAR: