Genk elimina al Dinamo Zagreb y avanza a los octavos de final de la Europa League

El club belga selló el 6-4 global tras empatar 3-3 en la vuelta y clasifica a la siguiente fase del torneo continental

Racing Genk avanzó a los octavos de final de la UEFA Europa League tras empatar 3-3 ante el Dinamo Zagreb en el juego de vuelta, resultado que le permitió imponerse 6-4 en el marcador global. El conjunto belga resolvió la serie en tiempo extra, luego de un partido que se definió en los últimos minutos.

El encuentro se mantuvo con opciones para ambos equipos desde el inicio. Dinamo Zagreb generó las primeras llegadas y encontró el 0-1 al minuto 45+2 por conducto de Mounsef Bakrar, quien definió desde un ángulo cerrado para irse al descanso con ventaja parcial.

En la segunda parte, Genk reaccionó al minuto 50 con un gol de Yira Sor, tras asistencia de Bryan Heynen. Sin embargo, el equipo croata volvió a tomar ventaja con un penalti convertido por Luka Stojkovic al 57’, luego de una falta de Junya Ito dentro del área. Al 75’, Stojkovic marcó su segundo tanto de la noche con un disparo desde fuera del área que significó el 1-3 y que forzó el tiempo extra.

Antes de concluir los 90 minutos, Genk descontó al 100’ del tiempo corrido, ya en la prórroga, con anotación de Junya Ito tras pase de Nikolas Sattlberger. El conjunto belga mantuvo la presión y encontró el empate definitivo al 114’, cuando Daan Heymans remató dentro del área luego de una asistencia de Jarne Steuckers.

Durante el tiempo suplementario se registraron ajustes y amonestaciones, incluida una tarjeta roja que fue revocada por el VAR a Luka Stojkovic al minuto 104. Dinamo Zagreb realizó cambios obligados por lesión y buscó el gol que empatara el global, pero Genk sostuvo el resultado hasta el silbatazo final.

Con el 3-3 en la vuelta y el 6-4 en el acumulado, Racing Genk aseguró su lugar en los octavos de final de la UEFA Europa League, instancia en la que esperará rival para continuar su participación en el torneo continental.

Alineaciones del Genk vs Dinamo Zagreb para el partido de vuelta de la Europa League Genk.- Tobias Lawal, Zakaria El Ouahdi, Mujaid Saick, Matte Smets, Joris Kayembe, Ibrahima Bangoura, Bryan Heynen, Daan Heymans, Junya Ito, Yira Sor y Robin Mirisola. Dinamo Zagreb.- Dominik Livakovic, Moris Valincic, Niko Galesic, Scott McKenna, Bruno Goda, Luka Stojkovic, Josip Misic, Miha Zajc, Fran Topic, Monsef Bakrar y Gabriel Vidovic. ¿Dónde ver el Genk vs Dinamo Zagreb en vivo? Canales de TV y streaming online Genk vs Dinamo Zagreb se podrá seguir en vivo por Claro Sports en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Aruba, Belice, Bonaire, Curaçao, Guadalupe, Martinica, Miquelón, Saba, San Bartolomé, San Eustaquio, así como en San Martín y San Pedro. En México a través de nuestro tradicional minuto a minuto. ¿A qué hora inicia el Genk vs Dinamo Zagreb hoy 26 de febrero de 2026? Genk vs Dinamo Zagreb inicia en punto de las 14:00 horas (tiempo del centro de México). El partido se disputará en el Cegeka Arena, recinto inaugurado en 1990 y cuya capacidad es de poco más de 23 mil 700 espectadores.

