El mariscal del Bologna: Jhon Lucumí brilla en la Europa League

El colombiano fue una de las figuras del conjunto italiano en la victoria ante Brann por los playoffs de la UEFA Europa League.

Jhon Lucumí fue una de las figuras del Bologna | Foto por PIERO CRUCIATTI / AFP

Se definieron los cupos restantes para los octavos de final de la UEFA Europa League y habrá un colombiano presente con un equipo italiano. Bologna hizo la tarea tanto de visitante como de local y venció a Brann por la mínima diferencia en ambos encuentros.

Jhon Lucumí estuvo presente en el equipo dirigido por el italiano Vincenzo Italiano en un partido que no contó con mucho emoción. De hecho, fue hasta el minuto 56 que Joao Mario logró desequilibrar la balanza y puso el primer y único tanto del partido. Un gol que bastó para que no solamente se llevará la victoria en casa, sino que se clasificarán a los octavos de final.

Este buen resultado es una luz de esperanza para el fútbol italiano, después de ver como casi todos sus equipos se iban eliminados de las principales competencias del balompié europeo. En Champions League solo quedó Atalanta y en la Europa League, Bologna será su representante.

Jhon Lucumí sigue en alza con el Bologna

Después de un par de lesiones y bajos rendimientos, el colombiano parece haber vuelto a encontrar su mejor forma en el conjunto italiano. Jhon Lucumí fue titular y una de las grandes figuras del Bologna ante Brann. De hecho, fue el segundo defensor mejor calificado del encuentro.

Dos remates, 41 de 44 pases acertados, ocho pases en el último tercio, cuatro de siete pases largos completados, tres despejes, dos intercepciones, cuatro recuperaciones y cinco de siete duelos ganados, dejaron al zaguero central como un segundo mejor calificado de su equipo.

El buen nivel de Jhon Lucumí también es una voz de aliento para la Selección Colombia. Pues, a menos de cuatro meses de la Copa Mundial de la FIFA, el rendimiento de sus principales fichas debe ser acorde a un equipo que aspira a tener su mejor participación en una cita orbital.

