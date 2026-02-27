Chicharito revela los clubes donde fue más feliz y no incluye a Chivas

El delantero mexicano generó debate al decir en qué equipos estuvo más cómodo sin mencionar al club con el que debutó

Javier Hernández volvió a colocarse en el centro de la polémica tras responder preguntas de sus seguidores sobre los equipos donde se sintió más pleno a lo largo de su carrera. El delantero generó reacciones al no incluir a las Chivas entre las etapas que destacó, situación que abrió nuevamente la conversación en torno a su segunda etapa con el conjunto rojiblanco.

El atacante tapatío, quien es el máximo goleador histórico de la selección mexicana, regresó a la Liga MX con expectativa tras su paso por el fútbol europeo y la MLS. Su retorno representó uno de los movimientos más comentados del torneo, debido a lo que significaba su vuelta al club que lo formó y al antecedente de su trayectoria internacional.

Sin embargo, su segundo ciclo con el Guadalajara no cumplió con los resultados esperados y su salida al término del Apertura 2025 cerró esa etapa. La falta de regularidad y los números registrados marcaron un contraste con su primera etapa como rojiblanco, cuando dio el salto al fútbol europeo y comenzó a consolidar su carrera fuera del país.

Durante una dinámica en su cuenta oficial, Hernández respondió a la pregunta sobre los clubes donde alcanzó mayor conexión y rendimiento. Aunque aseguró que con todos los equipos estaba agredecido omitió al cuadro rojiblanco en su respuesta.

“En todos los clubes me sentí muy bien y muy querido, de todo corazón lo digo. Aquí les van los mejores desde mi punto de vista: Manchester, Real Madrid, Bayer Leverkusen y LA Galaxy”, expresó en su cuenta de Instagram.

Su regreso a las Chivas se dio en el Clausura 2024. Aunque su cierre con el equipo no fue el mejor, dejando unas estadísticas nada favorables. Hernández disputó 41 partidos oficiales, en los que registró cuatro goles y una asistencia. Su presencia en el equipo no fue la esperada, ya que su continuidad se vio afectada por lesiones que limitaron su participación en distintos momentos del torneo.

Actualmente, el futbolista se encuentra sin equipo tras finalizar su vínculo con Chivas. Mientras analiza su futuro profesional y posibles opciones para continuar su carrera, sus declaraciones mantienen el debate sobre su paso por el club que lo proyectó al fútbol internacional y sobre el balance final de su segunda etapa en el equipo.

