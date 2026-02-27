Transmisión Conference League 2026 en vivo: ¿Cómo quedan los octavos de final?

Con la fase de grupos concluida, los equipos clasificados se preparan para conocer a sus próximos rivales

El sorteo de los octavos de final de la Conference League 2026 está generando gran expectativa entre los aficionados al fútbol en México y el mundo. Con la fase de grupos concluida, los equipos clasificados se preparan para conocer a sus próximos rivales, Claro Sports trae la trasmisión en vivo para Centroamérica.

¿A qué hora empieza el sorteo de los octavos de final de la Conference League 2026 en México?

El sorteo se llevará a cabo el viernes 27 de febrero de 2026 a las 7:00 horas, tiempo de la Ciudad de México (14:00 horas local). La ceremonia tendrá lugar en Nyon, Suiza, en la sede oficial de la UEFA, donde cada equipo conocerá su destino para la fase final del torneo.

Equipos, formato y reglas del sorteo para los octavos de final, cuartos de final y semifinales

Los ocho equipos mejor posicionados de la fase de liga aseguraron su pase directo a los octavos de final y actuarán como cabezas de serie. Estos clubes son Strasbourg, Raków Częstochowa, AEK Atenas, Sparta Praga, Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk, Mainz 05 y AEK Larnaca. A ellos se suman los ocho equipos que se clasificaron a través del playoff: Crystal Palace, Lech Poznań, Samsunspor, Celje, AZ Alkmaar, Fiorentina, Rijeka y Sigma Olomouc, completando los 16 equipos que disputarán la fase de octavos.

Los clubes se organizan según su posición final en la fase de liga (1-2, 3-4, 5-6 y 7-8), y cada pareja se enfrentará a un rival proveniente del playoff, distribuyéndose en uno de los dos lados del cuadro. El procedimiento de sorteo inicia con los equipos ubicados en los puestos 7 y 8, para finalizar con los clasificados en las posiciones 1 y 2. De esta manera se asegura que los cabezas de serie tengan un orden de enfrentamientos definido y equilibrado.

La asignación del cuadro comienza extrayendo la pareja correspondiente a los puestos 7 y 8 y continúa de manera ascendente hasta los equipos 1 y 2. La primera esfera del grupo se coloca en el lado plateado del cuadro, mientras que la segunda ocupa el lado verde. Este mismo procedimiento se repite con todas las demás parejas hasta completar los cruces de octavos de final.

Con este mecanismo, también se establece el recorrido potencial hacia los cuartos de final, semifinales y la final, así como el orden de localía en cada eliminatoria. Cada club conoce desde el sorteo quiénes podrían ser sus próximos rivales y en qué escenarios jugarán como local, lo que permite planificar la estrategia de toda la fase final.

Este sistema garantiza un cuadro equilibrado y emocionante, respetando las posiciones obtenidas en la fase de liga y dando a los cabezas de serie la ventaja correspondiente mientras se enfrentan a los equipos provenientes del playoff.

¿Quién transmite en vivo el sorteo de la Conference League 2026 y dónde ver por TV y online?

El sorteo se podrá seguir en vivo a través de la señal de Claro Sports para Centroamérica y en México, la transmisión estará disponible vía streaming en UEFA.com, UEFA.tv para seguir el evento desde dispositivos móviles o computadora. No te pierdas la cobertura completa del sorteo, ya que es la oportunidad de conocer los cruces y planear cómo vivir la emoción de los octavos de final de la Conference League 2026.

