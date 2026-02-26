Sorteo Europa League 2026 en vivo: fecha, horario y formato para los octavos de final

Con los 16 equipos calificados a la siguiente ronda, llegó el momento de conocer los cruces de octavos de final

Claro Sports transmitirá en vivo el sorteo de octavos de la Europa League 2026

La UEFA Europa League 2025-26 entra en un momento determinante con el sorteo de los octavos de final, programado para este viernes 27 de febrero, donde los 16 equipos clasificados conocerán su próximo rival y el camino que deberán recorrer rumbo a la final. Tras la conclusión de la fase de liga y los Playoffs, el torneo continental perfila su cuadro definitivo en una edición marcada por el nuevo formato de competencia.

Con los clubes ya posicionados según su rendimiento previo, el sorteo no solo definirá los cruces de octavos, sino que también establecerá el desarrollo completo de las llaves hasta la final. Esto permitirá anticipar posibles enfrentamientos en cuartos de final y semifinales, en un esquema que mantiene la tensión competitiva desde esta instancia.

La expectativa se concentra ahora en la conformación del cuadro y en los emparejamientos que marcarán el rumbo del torneo. La Europa League avanza hacia su fase directa con equipos de distintas ligas europeas que buscan dar el siguiente paso en una competencia que cada temporada redefine sus aspirantes al título. A continuación te dejamos la fecha, el horario y el formato para los octavos de final.

¿Cuándo y dónde es el sorteo de los octavos de final de la Europa League 2026?

El sorteo de los octavos de final de la UEFA Europa League se llevará a cabo este viernes 27 de febrero a las 06:00 horas (tiempo del centro de México). Los equipos clasificados conocerán su suerte en la Casa del Fútbol Europeo, en Nyon (Suiza).

¿Cuál es el formato para el sorteo de los octavos de final de la Europa League?

El sorteo de los octavos de final de la Europa League parte de la clasificación final en la fase liga. Los ocho mejores equipos se agrupan en cuatro parejas de cabezas de serie según su posición: 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, así como 7 y 8. Cada dupla queda vinculada a los ganadores de las eliminatorias de Playoffs, cuyos cruces ya fueron determinados previamente en su propio sorteo.

Para el procedimiento se preparan cuatro bombos, en los que se colocan las bolas con los nombres de cada pareja de equipos cabezas de serie, organizadas conforme a su posición en la tabla. El sorteo define el lado del cuadro en el que quedará cada club, comenzando con los equipos clasificados en los puestos 7 y 8, y finalizando con los ubicados en los lugares 1 y 2.

Primero se extrae una bola del bombo correspondiente (por ejemplo, el de los puestos 7 y 8) y el equipo que salga es colocado en el lado plateado del cuadro. Posteriormente se asigna el otro integrante de la pareja al lado naranja. El mismo procedimiento se repite sucesivamente con las demás parejas hasta completar el cuadro de los octavos de final.

¿Dónde ver en vivo el sorteo de los octavos de final y quién transmite por TV y online?

Toda la información y el sorteo de los octavos de final de la UEFA Europa League se podrá seguir en directo a través de Claro Sports para Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Aruba, Belice, Bonaire, Curaçao, Guadalupe, Martinica, Miquelón, Saba, San Bartolomé, San Eustaquio, así como en San Martín y San Pedro). En México la transmisión estará disponible vía streaming en UEFA.com, UEFA.tv y la aplicación oficial de la UEFA Europa League.

¿Qué equipos están clasificados a los octavos de final de la UEFA Europa League?

A continuación te presentamos a los 16 equipos calificados a los octavos de final de la UEFA Europa League. Cabe recordar que ocho clubes avanzaron a esta instancia de forma directa gracias a su posición en la fase liga, mientras que los ocho restantes lo hicieron vía Playoffs.

Lyon (boleto directo)

Aston Villa (boleto directo)

Midtjylland (boleto directo)

Betis (boleto directo)

Porto (boleto directo)

Braga (boleto directo)

Friburgo (boleto directo)

Roma (boleto directo)

Lille (Playoff)

Ferencváros (Playoff)

Suttgart (Playoff)

Panthinaikos (Playoff)

Genk (Playoff)

Celta (Playoff)

Bologna (Playoff)

Nottingham (Playoff)

¿Quiénes avanzaron por la vía de Playoffs? Resultados completos

Este jueves 26 de febrero llegó a su fin la ronda de Playoffs de la UEFA Europa League. Un total de 16 escuadras compitieron por ocho boletos disponibles. A continuación te dejamos los resultados completos y te decimos quiénes avanzaron por esta vía a la siguiente fase:

Estrella Roja 0-2 LOSC Lille | Avanza Lille por global de 1-2

Ferencváros 2-0 Ludogorets | Avanza Ferencváros por global de 3-2

| Avanza Ferencváros por global de 3-2 Suttgart 0-1 Celtic | Avanza Suttgart por global de 4-2

Viktoria Plzen 1-1 Panthinaikos | Avanza Panthinaikos en penales por 4-3

Genk 3-3 GNK Dinamo | Avanza Genk con global de 6-3

| Avanza Genk con global de 6-3 Celta de Vigo 1-0 PAOK | Avanza el Celta por global de 3-1

| Avanza el Celta por global de 3-1 Bologna 1-0 Brann | Avanza el Bologna por global de 2-0

Nottingham Forest 1-2 Fenerbahce | Avanza Nottingham por global de 4-2

*Todos los marcadores son globales

¿También quedan definidas las llaves de cuartos de final, semifinales y final?

Sí. Una vez realizado el sorteo de los octavos de final, el cuadro completo queda estructurado hasta la final. Esto significa que los cruces de cuartos de final y semifinales no requieren un nuevo sorteo, ya que los equipos avanzan siguiendo el camino previamente establecido en el cuadro.

Además, el orden de los partidos también queda determinado desde ese momento. Como en rondas anteriores, el equipo ubicado en la fila inferior de cada emparejamiento disputará el partido de vuelta como local. Finalmente, el ganador de la semifinal correspondiente al lado plateado del cuadro será designado como equipo local nominal para la final, programada para el 20 de mayo en Estambul.

Te puede interesar: