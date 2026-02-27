El camino de los colombianos en los octavos de la Champions League

Luis Díaz, Luis Javier Suárez, Dávinson Sánchez y Yáser Asprilla conocen a sus rivales en la instancia europea.

Luis Díaz dispara al arco en Champions. – Michaela Stache, Reuters.

Este viernes, a primera hora, se pactaron las llaves de octavos de final en la UEFA Champions League. En la fase de Playoffs varios colombianos quedaron fuera de combate, pero aún hay posibilidades de que un cafetero pelee por el trofeo más prestigioso a nivel de clubes en el mundo. Con Luis Díaz en la cabeza, todos ya conocen sus adversarios en la ronda de los 16 mejores del torneo.

En total son cuatro los jugadores que siguen en el ruedo. Así como Díaz se perfila como el más opcionado para brillar con el Bayern Munich, no hay que dejar de lado a Luis Javier Suárez en el Sporting de Lisboa. Tampoco hay que olvidar que Dávinson Sánchez y Yáser Asprilla, en el Galatasaray, sueñan con dar la sorpresa en el torneo. Por lo pronto, así quedó el camino para la legión colombiana en el sueño de la ‘Orejona’, con fechas y horas exactas por definir.

Luis Díaz, llamado a clasificar ante Atalanta

La estrella de los bávaros, quien ha sido fundamental para que el club lograra su tiquete directo a los octavos, tendrá otro examen crucial en la ronda europea. El Bayern Munich jugará los octavos de final ante el Atalanta de Bérgamo, una de las gratas sorpresas, pues dejó fuera de camino al Borussia Dortmund con una remontada pletórica, consumada en el último suspiro en un partido lleno de emociones y el global 4-3 a favor de la ‘Diosa’.

El guajiro, con 3 goles y una asistencia en 6 cotejos disputados, espera darle el salto de calidad al campeón de la Bundesliga en una llave de alta obligación por clasificar. Las emociones de ida se llevarán a cabo en suelo italiano, mientras que la vuelta estaría pactada en el Allianz Arena de Munich. El ganador de la llave jugaría contra un peso pesado, sea Real Madrid o Manchester City.

Luis Javier Suárez, frente a la gran revelación del campeonato

Después de hacer la tarea y llegar a la fase de clasificación directa a octavos, el Sporting de Lisboa ya conoce su rival. Se salvó de jugar contra una de las grandes chequeras de Europa, pero no se puede fiar de una de las sensaciones actualmente en el ‘Viejo Continente’. El Bodo Glimt de Noruega, firmando una exitosa actuación tras amargar al Inter de Milán en Playoffs, sueña en grande y aspira sellar más batacazos.

Suárez tendrá que viajar primero a la gélida Bodo, recinto que ha dejado helados a varios grandes de Europa como el Manchester City y el Inter de Milán. La revancha será en Lisboa, mientras que el rival en cuartos llegaría entre Bayer Leverkusen o Arsenal. En cuanto al ‘9’, seguro busca engrandecer sus números, anotando que suma 4 festejos en 8 partidos esta temporada en Champions.

Dávinson Sánchez y Yáser Asprilla se citan contra el Liverpool

El Galatasaray casi queda por fuera. De manera increíble, en tiempo extra, salvó el escándalo y dejó por fuera a la Juventus de Turín. Precisamente en la ida marcó Dávinson Sánchez, quien se impulso en las alturas y demostró la confianza que le tienen en Estambul. Ahora bien, la próxima ronda los llevará a un duelo de alta tensión contra el Liverpool.

Ambos ya se vieron las caras en la fase de Liga. En suelo turco, los ‘Dragones’ vencieron por la mínima (1-0) al elenco de Anfield. La ida será en es misma condición, mientras que la revancha en territorio inglés definirá quién juegue contra PSG o Chelsea.

