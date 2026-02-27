Emotiva celebración de Neymar al dedicar su gol a Vinícius: “El baile fue para él”

El jugador de Santos sigue brillando en su regreso a la acción después de superar una lesión

Neymar apoya a Vinícius Júnior en lucha contra el racismo. Reuters

Neymar volvió a brillar con el Santos de Brasil en su regreso a la acción después de superar una lesión, anotando un gol crucial para asegurar la victoria de su equipo 2-1 sobre el Vasco da Gama en la jornada 4 del Brasileirão Serie A. Sin embargo, más allá de su destreza en el campo, fue su emotiva celebración la que captó la atención de los medios y los aficionados.

El astro brasileño, en un claro acto de solidaridad, dedicó su primer gol al delantero del Real Madrid, Vinícius Júnior, quien se vio envuelto en la polémica por posibles insultos racistas de parte del argentino Gianluca Prestianni, jugador del Benfica, tras el duelo de ida del playoff clasificatorio a los octavos de final de la Champions League disputado en Portugal.

En su celebración, Neymar se tomó un momento para hacer un simbólico homenaje, un recordatorio de que la lucha contra el racismo debe ser apoyada y promovida por toda la comunidad futbolística bailando como el delantero del Real Madrid en el tiro de esquina.

“El baile era para Vinicius Junior. Le dije que cuando marcó su primer gol allí en Portugal y fue objeto de insultos, racismo y todo eso, le dije: ‘Cuando marques un gol, celébralo igual, porque si yo marco un gol, haré lo mismo’”, declaró al finalizar el partido.

El apoyo de Neymar a Vinícius Júnior tiene un gran impacto, no solo en su país, sino en el fútbol internacional. Los dos jugadores, aunque en equipos diferentes, han sido compañeros de selección brasileña y siempre han mostrado solidaridad entre ellos.

TE PUEDE INTERESAR