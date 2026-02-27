¿Cómo se juegan los octavos de final de la Champions League 2026? Partidos, fechas y transmisiones

Así quedó conformada la instancia de los 16 mejores en Europa rumbo a la cita final en el Puskás Arena de Budapest.

La Champions League entró en su recta final. De a poco van quedando menos equipos y se irán perfilando los favoritos a dar la vuelta olímpica en el Puskas Arena de Budapest. Sede de la gran final que se jugará el 30 de mayo de este 2026. Los octavos de final se jugarán en la segunda y tercera semana de marzo. Los duelos de ida irán el 10 y 11; mientras que la vuelta se llevará a cabo el 17 y 18 del mismo mes.

Sin duda, se vivió una atrapante instancia de Playoffs, donde los goles se hicieron protagonistas en aras de lograr duros golpes. Algunos hicieron claramente la tarea, como el caso del Real Madrid y el PSG, mientras que un par de sorpresas, como el Bodo Glimt, Atalanta y Galatasaray, aspiran a llegar lo más lejos posible.

¿Cómo se definió? A través de cuatro bombos, junto a las bolas que contienen los nombres de cada equipo instalado en octavos, fueron ubicados según la clasificación en la fase de Liga. Se asignó el lado del cuadro para los equipos, extrayéndose una bola del bombo con los cuadros correspondientes. De inmediato se mostró el otro equipo clasificado de la llave, repitiéndose el proceso para todos los emparejamientos.

Champions League 2026: así se juegan los octavos de final; partidos, fechas y horarios

Los partidos confirmados en octavos de final:

Ida

Martes, 10 de marzo:

11:45 (MEX) y 12:45 (COL) | Galatasaray vs Liverpool | Rams Park.

| Rams Park. 14:00 (MEX) y 15:00 (COL) | Newcastle vs Barcelona | St. James Park.

| St. James Park. 14:00 (MEX) y 15:00 (COL) | Atlético Madrid vs Tottenham | Riyadh Air Metropolitano.

| Riyadh Air Metropolitano. 14:00 (MEX) y 15:00 (COL) | Atalanta vs Bayern Munich | New Balance Arena.

Miércoles, 11 de marzo:

11:45 (MEX) y 12:45 (COL) | Bayer Leverkusen vs Arsenal | BayArena.

| BayArena. 14:00 (MEX) y 15:00 (COL) | Bodo Glimt vs Sporting de Lisboa | Aspmyra Stadion.

| Aspmyra Stadion. 14:00 (MEX) y 15:00 (COL) | PSG vs Chelsea | Parc des Princes.

| Parc des Princes. 14:00 (MEX) y 15:00 (COL) | Real Madrid vs Manchester City | Estadio Santiago Bernabéu.

Vuelta

Martes, 17 de marzo:

11:45 (MEX) y 12:45 (COL) | Sporting de Lisboa vs Bodo Glimt | Estadio José Alvalade.

| Estadio José Alvalade. 14:00 (MEX) y 15:00 (COL) | Arsenal vs Bayer Leverkusen | Emirates Stadium.

| Emirates Stadium. 14:00 (MEX) y 15:00 (COL) | Chelsea vs PSG | Stamford Bridge.

| Stamford Bridge. 14:00 (MEX) y 15:00 (COL) | Manchester City vs Real Madrid | Etihad Stadium.

Miércoles, 18 de marzo:

11:45 (MEX) y 12:45 (COL) | Barcelona vs Newcastle | Spotify Camp Nou.

| Spotify Camp Nou. 14:00 (MEX) y 15:00 (COL) | Bayern Munich vs Atalanta | Allianz Arena.

| Allianz Arena. 14:00 (MEX) y 15:00 (COL) | Tottenham vs Atlético Madrid | Tottenham Hotspur Stadium.

| Tottenham Hotspur Stadium. 14:00 (MEX) y 15:00 (COL) | Liverpool vs Galatasaray | Anfield.

¿Quién transmite en vivo Champions League 2026 y dónde ver por TV y streaming?

El mejor torneo de clubes lo podrán ver vía streaming en los respectivos canales de la UEFA. Si quieres verlo en televisión, acá te decimos dónde hacerlo según el país donde te encuentres. Cabe recordar que todo lo que pase pueden seguirlo en ClaroSports.com.

En México: Fox One, HBO Max y TNT

Fox One, HBO Max y TNT En Centroamérica: ESPN y Disney+

ESPN y Disney+ Colombia y resto de Sudamérica: ESPN y Disney+

¿Cómo quedan los cruces de la Champions League para cuartos de final y semifinales?

Así como se estipuló cuáles serían las llaves de octavos de final, también hay claridad acerca del cuadro completo en el camino para llegar a la final. Tras el sorteo de octavos, el mapa rumbo a la cita cumbre queda de la siguiente manera.

Llaves de la Champions League 2025/26 | Captura UEFA

Gol de visitante, tiempos extra o penales directos: ¿quién avanza en caso de empate?

Tal y como viene pasando en las más recientes ediciones, el ítem del ‘gol visitante’ ya no existe. Ahora, si la llave queda igualada tras los 180 minutos, se jugará un tiempo extra de 30 minutos, divididos en dos tiempos de 15. Si el empate persiste, serán los penales el que definirá al ganador de la llave.

También les puede interesar