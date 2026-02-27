Europa League 2026: así se juegan los octavos de final, partidos, fechas y dónde ver en vivo

Ya se conocen los cruces de los 16 equipos rumbo a la gran final de la competencia, que se disputará el miércoles 20 de mayo

La UEFA Europa League 2025/26 entró en su etapa más apasionante con el sorteo de los octavos de final, cuartos y semifinales, que se celebró este viernes 27 de febrero. El sorteo realizado en Nyon definió un cuadro vibrante, donde destacan enfrentamientos como Stuttgart vs Porto, el choque italiano entre Bologna vs Roma y el atractivo cruce entre Lille vs Aston Villa, tres series que, por historia y presente, capturan la atención del continente.

En esta instancia, los ocho mejores equipos de la fase liga —Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Freiburg y Roma— parten como cabezas de serie y se enfrentan a los ganadores de los play-offs: Genk, Bologna, Stuttgart, Ferencváros, Nottingham Forest, Celta, Lille y Panathinaikos. Las llaves quedaron conformadas de la siguiente manera: Ferencváros vs Braga, Genk vs Freiburg, Stuttgart vs Porto, Bologna vs Roma, Panathinaikos vs Real Betis, Celta vs Lyon, Nottingham Forest vs Midtjylland y Lille vs Aston Villa, dibujando un camino que desembocará en la gran final del 20 de mayo en Estambul.

Los cruces de Octavos de Final de la Europa League, en vivo por Claro Sports

¿Cómo se juegan los octavos de final de la Europa League 2026? Partidos, fechas y horarios

Los octavos de final de la UEFA Europa League 2025/26 se disputan a doble partido, con encuentros de ida y vuelta programados para el 12 y 19 de marzo de 2026. Los ocho equipos mejor ubicados en la fase liga actúan como cabezas de serie y cerrarán la eliminatoria en condición de local. Los cruces confirmados son los siguientes:

Ferencváros vs Braga

Genk vs Freiburg

Stuttgart vs Porto

Bologna vs Roma

Panathinaikos vs Real Betis

Celta vs Lyon

Nottingham Forest vs Midtjylland

Lille vs Aston Villa

¿Quién transmite en vivo la Europa League 2026 y dónde ver por TV y online?

La Europa League 2026 podrá verse en vivo a través de diferentes señales según el país, con Claro Sports como uno de los protagonistas en la región. Claro Sports transmitirá en vivo los partidos para Centroamérica en los siguientes territorios: Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, República Dominicana, Aruba, Bonaire, Curaçao, Guadalupe, Martinica, San Bartolomé, Saba, San Eustaquio, San Martín y San Pedro y Miquelón.

En Colombia, Argentina y el resto de Sudamérica (excepto Brasil), los encuentros podrán verse por ESPN y Disney+ Premium, mientras que en México será a través de ESPN 2 y Disney+ Premium México, tanto en televisión como en sus plataformas digitales.

¿Cómo quedan las llaves de la Europa League para cuartos de final y semifinales?

El cuadro ya quedó definido tras el sorteo, por lo que cada equipo conoce su camino potencial hasta la final de Estambul. Las semifinales enfrentarán a los ganadores de las dos primeras llaves por un lado del cuadro, y a los vencedores de las dos últimas por el otro, definiendo así a los finalistas.

El ganador de Ferencváros vs Braga se enfrentará en cuartos de final al ganador de Panathinaikos vs Real Betis .

se enfrentará en cuartos de final al ganador de . El vencedor de Celta vs Lyon se cruzará con el ganador de Genk vs Freiburg .

se cruzará con el ganador de . El ganador de Stuttgart vs Porto se medirá con el vencedor de Nottingham Forest vs Midtjylland .

se medirá con el vencedor de . El ganador de Bologna vs Roma chocará ante el ganador de Lille vs Aston Villa.

El camino a Estambul para la final de la Europa League | HAROLD CUNNINGHAM / AFP

¿Quién avanza si quedan empatados? Criterios y reglas de desempate en la Europa League

Todas las eliminatorias se juegan a doble partido (ida y vuelta). Si al término de los 180 minutos el marcador global está empatado, se disputará una prórroga de 30 minutos. En caso de persistir la igualdad tras el tiempo suplementario, el clasificado se definirá mediante una tanda de penales. Cabe recordar que el criterio del gol de visitante ya no se aplica en competiciones UEFA, por lo que cualquier empate global se resuelve directamente en el alargue y, de ser necesario, desde el punto penal.

