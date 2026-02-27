Resultado MiLoto hoy, 26 de febrero de 2026: estos son los números ganadores

Una de las loterías preferidas de los colombianos. Consulte los números ganadores.

Resultados del MiLoto | @MiLoto.

El MiLoto es una de las loterías preferidas de los colombianos, se ha sabido ganar el corazón de la población apostadora por sus múltiples premios especialmente. Por tal motivo en Claro Sports le dedicamos un capítulo, consulte en Claro Sports los números ganadores de este jueves 26 de febrero del 2026.

Resultado de MiLoto este jueves, 26 de febrero de 2026

Números ganadores: 06 – 10 – 16 – 17 – 37.

06 – 10 – 16 – 17 – 37. Premio acumulado: 350 millones de pesos.

¿Cómo jugar MiLoto?

Existen únicamente dos maneras de jugar el MiLoto. En la primera, el apostador será el encargado de elegir cinco balotas de manera manual, del 1 al 39, sin repetir números. Mientras que la segunda es vía automática, donde el propio sistema arroja el cartón. Se pagan distintos montos, dependiendo la cantidad de aciertos y los acumulados vigentes de cada uno de los respectivos días.

¿Cómo cobrar los premios?

En caso que gane con más de dos cifras atinadas, usted podrá aproximarse a cualquier punto de venta autorizado de MiLoto. De igual modo, esta cifra no puede superar el tope que corresponde a 9 millones (COP). De ser mayor, es necesario ir a una oficina fiduciaria. En caso de obtener los cinco aciertos, el proceso para el premio mayor es diferente. Con la respectiva documentación, debe ir a la oficina principal en Bogotá. Un personal especializado le indicará el procedimiento para llevarse la suma.

¿Cuándo juega MiLoto?

MiLoto juega todos los lunes, martes, jueves y viernes. Dichos sorteos son televisados por el ‘Canal 1’, a partir de las 11:00 p.m.

