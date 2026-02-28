¿Se va el MVP? Kenneth Walker podría dejar a los Seahawks tras ganar el Super Bowl

El futuro del corredor estrella con los Seattle Seahawks está lejos de estar asegurado de cara a la temporada 2026

Kenneth Walker durante el Super Bowl LX | REUTERS/Carlos Barria

La celebración del título en el Lumen Field dejó una imagen poderosa: el gerente general John Schneider alzando un vaso rojo y coreando ‘MVP’ junto a la afición para reconocer las 161 yardas de Kenneth Walker III en el Super Bowl LX. Sin embargo, detrás de la euforia, el futuro del corredor estrella con los Seattle Seahawks está lejos de estar asegurado. Lo que comenzó como una broma pública sobre una supuesta negociación improvisada pronto dio paso a conversaciones formales que, según diversas señales, no garantizan un acuerdo inmediato.

Walker podría convertirse en apenas el cuarto jugador en la historia en ganar el premio al Jugador Más Valioso del Super Bowl y arrancar la siguiente campaña con otro uniforme. De acuerdo con reportes recientes, la franquicia no planea utilizar la etiqueta de jugador franquicia ni la de transición, lo que abre la puerta para que el corredor pruebe el mercado cuando inicie la agencia libre la próxima semana.

En Indianapolis, durante las reuniones previas al Combine, Schneider dejó claro que el equipo mantendrá una postura disciplinada. “Nos encantaría tenerlo de vuelta, pero debemos pensar en el equipo y en cómo se verá todo”, afirmó el directivo, dejando entrever que el factor económico será determinante. La organización parece preparada para cualquier desenlace si las cifras no encajan en su planificación a largo plazo.

El dilema no es menor. Walker viene de su temporada más completa desde que fue elegido en la segunda ronda del Draft 2022, con 1,309 yardas totales y un promedio de 4.6 por acarreo en fase regular, además de jugar los 20 partidos del calendario sin ausencias. La durabilidad, que había sido una preocupación en años anteriores, dejó de ser un problema en el momento más crucial de su contrato.

Su impacto creció en el cierre del año. En las últimas tres semanas de temporada regular promedió 5.9 yardas por acarreo y fue pieza clave en el repunte terrestre del equipo, incluyendo una escapada de 55 yardas ante Los Angeles Rams y una conversión memorable en tercera y 17 frente a San Francisco 49ers. En playoffs mantuvo el ritmo, acumulando actuaciones decisivas antes de su explosión definitiva en el Super Bowl.

En el duelo por el campeonato ante los New England Patriots, Walker firmó 135 yardas por tierra en 27 acarreos y dejó una carrera de 49 yardas anulada por castigo que pudo convertirlo en MVP unánime. Más allá de las estadísticas, el corredor atribuyó su evolución a cambios personales en su rutina, como dormir hasta nueve horas diarias y mejorar su alimentación, ajustes que marcaron diferencia en su rendimiento físico.

