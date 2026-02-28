Luis Hernández quiere que La Hormiga González brille en el Mundial 2026

El histórico goleador del Tri confía en que el delantero de Chivas pueda brillar rumbo al Mundial 2026.

El histórico goleador de la selección mexicana, Luis Hernández, manifestó su deseo de que el joven delantero de Chivas, Armando González, pueda recibir una oportunidad en el proceso rumbo al Mundial 2026 y consolidarse como una de las sorpresas del combinado nacional.

El exdelantero consideró que el atacante del Rebaño Sagrado tiene las condiciones para aspirar a un lugar en la lista final que defina el técnico Javier Aguirre. Hernández, quien marcó 35 goles con el representativo mexicano a lo largo de su carrera, destacó la importancia de que los jóvenes aprovechen este tipo de oportunidades en el máximo escenario internacional.

“Ojalá y nos dé la sorpresa a todos. No tengo noción de que un chico tenga esa oportunidad y ojalá que brille. Que brille en el mejor escenario que es un Mundial de fútbol”, expresó el exseleccionado nacional al referirse al momento que vive el atacante rojiblanco.

Armando González, apodado La Hormiga, debutó con el Guadalajara en el Clausura 2024 de la Liga MX. Desde entonces, ha disputado 46 partidos en la Primera División y acumula 20 goles, cifras que lo llevaron a convertirse en campeón de goleo del Apertura 2025, consolidándose como una de las revelaciones recientes del fútbol mexicano.

El buen momento del delantero no solo se ha reflejado a nivel de club. González ya logró estrenarse como goleador con la selección mexicana al marcar en el triunfo 4-0 sobre Islandia, en un encuentro disputado en Querétaro. Ese tanto llegó en lo que fue su cuarto partido con el representativo nacional, un paso importante en su proceso de adaptación al combinado mayor.

Con estos números y actuaciones, Armando González ha levantado la mano como una alternativa real en el ataque del Tri de cara al Mundial 2026. Su capacidad goleadora y constancia lo colocan en la conversación por un puesto en la convocatoria final.

En la competencia interna por el puesto, el juvenil de Chivas enfrenta nombres como Santiago Gimenez y Germán Berterame, quienes actualmente atraviesan procesos de recuperación por lesión. Mientras tanto, La Hormiga se mantiene en buen momento con su club, situación que podría jugar a su favor en la evaluación del cuerpo técnico nacional.

Así, el respaldo de una figura histórica como Luis Hernández se suma al impulso que generan sus estadísticas y actuaciones recientes, en una carrera contrarreloj por ganarse un lugar en la máxima cita del futbol mundial.

Te puede interesar: