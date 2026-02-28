Brandon Moreno vs Lone’er Kavanagh: ¿Quién ganará UFC México 2026, según la IA?

En Claro Sports consultamos a la Inteligencia Artificial para que nos dé su pronóstico de la pelea

La IA tiene asegura que el combate de Brandon Moreno será muy apretado | Reuters

Este sábado 28 de febrero el peleador mexicano de artes marciales mixtas, Brandon Moreno, regresa al octágono para el combate de UFC México 2026 contra Lone’er Kavanag en la Arena Ciudad de México, por lo que se consultó a la Inteligencia Artificial para que de su pronóstico del combate.

Fecha, horario y dónde ver UFC México 2026

La pelea se llevará a cabo el sábado 28 de febrero en la Arena Ciudad de México, al norte de la capital mexicana, en punto de las 16:00 horas, tiempo del centro de México. se espera que The Assassin Baby suba al octágono alrededor de las 19:00 horas, momento en el que las emociones inundarán el inmueble.

Brandon Moreno vs Lone’er Kavanagh: ¿Quién ganará la pelea estelar de UFC México, según la IA?

De acuerdo con la IA, la pelea muestra números competitivos en volumen y precisión a favor de Lone’er Kavanagh, quien conecta más golpes por minuto y tiene mejor defensa de derribo. Sin embargo, Brandon Moreno cuenta con mayor experiencia ante rivales de alto nivel, ventaja de alcance y un porcentaje alto de victorias por sumisión, además de estar acostumbrado a combates largos.

Por ese contexto y considerando que la pelea será en la Arena Ciudad de México, el pronóstico se inclina hacia Brandon Moreno por decisión o sumisión, imponiendo ritmo, resistencia y variedad técnica a lo largo del combate.

¿Quién es Lone’er Kavanagh, rival del mexicano y con qué récord llega a UFC México?

Lone’er Kavanagh es un peleador inglés de artes marciales mixtas que compite en la división de peso mosca de la UFC. Nacido en Londres, Inglaterra, se formó en el gimnasio London Shootfighters, una de las academias más reconocidas del Reino Unido en deportes de combate. Con base en una preparación enfocada en la lucha y el striking, Kavanagh construyó un récord invicto en el circuito europeo antes de firmar con la UFC, donde llamó la atención por su capacidad para controlar el ritmo de los combates y mantener disciplina táctica durante los tres asaltos.

Su llegada a la UFC representó un paso clave en su carrera, al integrarse a una división caracterizada por la velocidad y el volumen de golpeo. Kavanagh ha señalado que su objetivo es posicionarse entre los contendientes del peso mosca mediante constancia y evolución técnica. Con un estilo que combina presión, defensa sólida y trabajo en el suelo, el peleador británico busca consolidarse como uno de los representantes del Reino Unido en la empresa.

¿Cuál es el récord de Brandon Moreno y cuándo fue su última pelea en UFC?

Brandon Moreno cuenta con una carrera importante dentro de la UFC, donde ha regalado grandes batallas y ha sido campeón del mundo dentro del peso mosca. El tijuanense tiene 34 peleas en su historial, con un récord de 23 victorias, nueve derrotas y dos empates. De las victorias de The Assassin Baby, registra cinco por la vía del nocaut, lo que lo ha llevado a ganarse la admiración de los aficionados mexicanos.

El último combate del tijuanense fue el 7 de diciembre de 2025, cuando enfrentó a Tatsuro Taira en Las Vegas, Nevada, donde terminó perdiendo por TKO luego de ser derribado en la lona y recibir una ráfaga de puñetazos.

